39 personer har bekräftats döda efter att en bro kollapsade i Genua under tisdagen och enligt brittiska The Guardian beräknas så många som 20 personer saknas under rasmassorna.

Samtidigt som räddningsarbetet pågår så sprider sig nu en skräck över resten av Europa om att liknande olyckor kan inträffa på andra platser.

En fransk rapport från i juli visar att av landets 12 000 broar så är en tredjedel i behov av underhåll. Sju procent av dessa bedöms vara i så dåligt skick att de riskerar att rasa, skriver den brittiska tidningen.

Frankrikes transportminister Elisabeth Borne har lovat satsningar på en miljard euro för att garantera säkerheten och färdigställa nödvändiga reparationer.

Broraset i Genua har inte påverkat arbetet med underhållet av de svenska broarna. Foto: NICOLA MARFISI / AVALON.RED B5725

"Våra broar håller på att ruttna"

I Tyskland visade en rapport från förra året att endast 12,5 procent av landets motorvägsbroar var i gott skick. Nästan lika många, 12,4 procent var i dåligt skick.

– Våra broar håller på att ruttna. Risken för en kollaps kan inte längre uteslutas, säger arkitekten Richard J. Dietrich till Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Även i Nederländerna sprids nu rädslan för att tragedin i Genua ska upprepa sig.

– Vi kan inte utesluta att en katastrof som den i norra Italien även kan äga rum här, säger en talesperson för en lobbygrupp för transportsektorn till tidningen Financieele Dagblad, enligt Dutch News.

Samma tidning rapporterade tidigare i år att 14 broar i landet löpte ”oacceptabel risk att kollapsa.”

"Inga farliga broar i Sverige"

I Sverige bedömer Trafikverket att läget är under kontroll och broraset i Genua har inte påverkat arbetet med underhållet av de svenska broarna.

– Det vore förmätet att dra slutsatser efter två dagar. Man måste avvakta haverikommissionens rapport för att se vad som har hänt. Men utifrån Trafikverkets perspektiv så anser vi att vi har bra koll på läget, bra koll på tillståndet och vi underhåller kontinuerligt, säger Adriano Maglica, nationell samordnare för stora broar på Trafikverket.

Adriano Maglica säger att det finns broar i Sverige som har underhållningsbehov, men attt dessa inspekteras och repareras kontinuerligt och att det inte finns några farliga broar i Sverige.

– Vi har en långvarig tradition av ordning och reda och starka och robusta broar i Sverige.