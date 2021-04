Skjutningen skedde på Austin-East High School i Knoxville, Tennessee.

Flera ska ha skadats enligt polisen. Det finns inga uppgifter om några dödsfall.

Enligt lokaltidningen Knoxville News Sentinel är en av de skadade polis. Polisen har tagits till sjukhus, enligt WVLT8.

Knoxville News Sentinel skriver även att en källa säger att en person har frihetsberövats.

Skolan har stängts ner och räddningstjänst och polis är på plats.

– Skolan har säkrats och elever som inte var involverade i händelsen har skickats hem till sina familjer, säger Bob Thomas, föreståndare vid Knoxvilles skolförvaltning, till WVLT8.

Tidigare skjutningar i år

Tennessees guvernör Bill Lee kommenterade skjutningen vid en presskonferens som egentligen inte skulle handla om den.

– Vi har inte så många detaljer. Det är en pågående situation. Polis kommer att uppdatera oss med information.

– Men jag vill bara säga till alla att jag ber för situationen och för familjer och offer som påverkas.

Inspektörer från Bureau of Alcohol, Tobacco and Explosives (ATF), en federal polis som arbetar med tobaks-, alkohol- och vapenbrott, har kopplats in, skriver ATF på Twitter.

De senaste månaderna har fyra tonåringar dött i skjutningar i staden, enligt Knoxville News Sentinel. Bland annat sköts en 15-årig flicka ihjäl utanför sitt hem i februari.