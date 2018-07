Räddningstjänsten bekämpar en skogsbrand norr om Västerås där branden är på 200 gånger 150 meter, men ska vara relativt under kontroll enligt SVT. I Sala kommun används helikoptrar för att vattenbomba en skogsbrand.

– Det är ett område på mer än 100 gånger 100 meter som brinner och där kommer vi vara på plats fram till kvällen även om vi har branden under kontroll, säger Tony Frank som är ledningsbefäl vid Storstockholms räddningscentral, till SVT Västmanland.

Även skogen i Tärna och Ängelsberg har drabbats av skogsbränder.

Brand utanför Haga slott

Skogsbranden i Heby kommun sträcker sig över 3000 kvadratmeter och bedöms inte vara under kontroll. Även där har man fått hjälp med vattenbombning från luften.

– Vi har ännu inte kontroll på branden, men det ska inte finnas några bostadshus just i brandområdet. Det är ett skogshygge, säger Tony Frank, till SVT Uppland.

Räddningstjänsten ryckte ut till en gräsbrand vid Haga slott i Stockholm på lördagen. Foto: Elin Angvarson

Tidigare på lördagen brann det i gräset vid Haga slott i Stockholm. Sent på eftermiddagen pågick eftersläckning samtidigt som avspärrningarna hävdes.

– Det är så torrt nu, det bara bränner till, säger prins Daniel som är på Öland för att fira kronprinsessans födelsedag.

Kronprinsessparet bor på Haga slott men befinner sig just nu på Öland för att fira kronprinsessan Victorias födelsedag.

Tåg- och biltrafik påverkad

Gräsbranden längs banvallen i höjd med Finnerödja i Örebro län som startade på fredagseftermiddagen fortsatte in på lördagen. Branden har orsakat förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg då tåget fått ledas om. Även biltrafiken på E20 fick ledas om under lördagen på grund av den kraftiga röken.

Branden längs banvallen i höjd med Finnerödja i Örebro län. Foto: Janne Åkesson/Swepix

Men på lördagseftermiddagen meddelar Nerikes brandkår att branden är under kontroll.

– Branden är släckt. Det ryker på vissa ställen så vi letar runt här på marken, grytor kan man säga, som vi ska släcka av, säger Martin Duberg, inre befäl på Nerike brandkår.

I torsdags uppstod flera bränder efter ett åskväder med blixtnedslag. På fredagen blossade en av bränderna – i Älvdalen – upp igen och sent på fredagskvällen var den fortfarande inte under kontroll. Försvarsmakten fick rycka in med manskap och helikoptrar för att stävja branden med vattenbombning.