Över 1 000 brandmän har under natten kämpat med skogsbränder som brutit ut under lördagen i centrala Portugal.

Även ett 20-tal soldater från Portugals arme har kallats in för att ge stöd, då starka vindar försvårat släckningsarbetet.

En by har evakuerats då elden kom farlig nära ett antal bostäder.

Över 1 000 brandmän kämpar mot skogsbränderna i centrala Portugal. Foto: AP

Minst en person ska ha skadats allvarligt, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Sju brandmän har också skadats lindrigt.

”Branden kom med styrka”

Samtliga bränderna bröt ut i Castelo Branco-distriktet, som ligger cirka 22 mil nordost om huvudstaden Lissabon.

– Skogsbranden kom med full styrka, berättade en boende i området för den lokala tv-kanalen SIC.

– Vi som bor här var tvungna att slåss mot elden själva.

Portugisiska myndigheter sa under natten att de hoppades ha bränderna under kontroll under söndagsmorgonen, skriver Reuters.

I området där det brinner ska det senare under dagen bli 34 grader, vilket kan ge bränderna nytt bränsle om de inte släckts innan dess.