Skogsbranden i Norberg inte under kontroll

Branden i skogen vid Målarberget mellan Norberg och Avesta började på midsommarafton, men blossade sedan upp igen.

Sedan i måndags har man använt stora resurser i släckningsarbetet. Försvarsmakten, MSB kommunen bistår räddningstjänsten.

På onsdagsmorgonen hade räddningstjänsten ringat in ett brandområde på ungefär 400 gånger 250 meter med hjälp av slangsystem, men inom det området är branden inte under kontroll.

– Vi har även under natten avancerat offensivt in mot brandområdet med personal och släckt. Vi har börjat lägga ut slangsystem i brandområdet. Och just nu så har vi påbörjat vattenbombning med helikoptrar och flygplan. Det kommer pågå till mörkrets inbrott, säger Roger Ågren, räddningsledare.

”Svår att släcka”

På onsdagen omorganiserar man med ny personal. Kustbevakningen kommer också att fotografera brandområdet med värmekamera, för att man ska få en tydligare bild av var brandhärdar finns.

Branden beskrivs som svårsläckt på grund av den täta skogen, höjdskillnader och brandskadade träd som kan falla.

– Målet är att fortsätta hålla den yttre brandgränsen, som flyttas inåt i brandområdet efter hand, säger Roger Ågren.

– Att vattenbegjuta centrum av branden med flygplan och helikopter för att skapa bättre förutsättning för att komma längre in och släcka. Det är målet med dagen.

