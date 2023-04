Initialt spreds uppgifter om att det var två separata dåd vid strandpromenaden i Tel Aviv. Senare rapporterar israeliska medier att det rör sig om en gärningsman.

Den misstänkte ska ha kört på människor med en bil och samtidigt öppnat eld. Senare voltade bilen och hamnade uppochner.

Reuters rapporterar att sju personer skadats och att en person ska vara död. Enligt Sky News är den döde en italiensk turist. Flera av de skadade ska också vara utländska turister, uppger räddningstjänsten.

Gärningsmannen sköts ihjäl av polis.

Israeliska myndigheter beskriver det som en terrorattack. Samtidigt hyllas dådet av palestinska Hamas, rapporterar AP.

Flera våldsattacker

De senaste dagarna har flera våldsamma attacker skett i området kring Västbanken.

Oroligheterna tog vid i onsdags, efter att flera unga män blivit avvisade från al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Efteråt spreds dramatiska bilder från polisingripandet i moskén, vilket väckt skarp kritik i den muslimska världen.

Under fredagsförmiddagen rapporterade The Times of Israel att två israeliska kvinnor skjutits ihjäl i en bil nära bosättningen Hamra på norra Västbanken. Tidigare under morgonen uppgav Israel att man genomförde raktattacker mot mål i Libanon, sedan Libanon avfyrat raketer mot Israel på torsdagen.

Det spända läget ökas också på av att det är storhelg. Nu infaller såväl den kristna påsken som judiska pesach och muslimska ramadan.

