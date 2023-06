Skjutning mot villa i Kungälv

Boende i området hörde smällar under natten men reflekterade inte över det just då. Under morgonen upptäcktes dock att någon skjutit in i villan genom ett fönster. Under natten hörde man även en bil som lämnade platsen.



Ingen ska ha skadats av skotten. Polisen undersöker eventuella samband med skjutningen mot en bostad i Surte.