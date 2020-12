Skillnaderna mellan Sverige och Norden under andra vågen

Sverige har nu 6 978 dödsfall, motsvarande cirka 660 döda per miljon invånare. Norge har 334 (60 per miljon), Finland 399 (70 per miljon) och Danmark 846 (150 per miljon).

Att Sverige sticker ut beror inte bara på att Sverige hade fler döda än grannländerna under coronapandemins första våg i våras. Under de senaste 14 dagarna är dödssiffran 3,5 per miljon i Sverige, 1,3 i Danmark, 0,7 i Norge och 0,5 i Finland, enligt siffror från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Tengell: Norge och Finland är outliers

På tisdagens pressträff fick statsepidemiolog Anders Tegnell åter besvara den fråga som ställs så många gånger tidigare under pandemin:

Varför har Sverige drabbats så mycket hårdare än övriga Norden? undrade TV4.

Tegnells svar:

– Sverige följer samma mönster som många andra hårt drabbade länder nere i Europa: Belgien, Nederländerna, Storbritannien och så vidare. Danmark ligger i något slags mellanläge, medan framför allt Norge och Finland är outliers i den europeiska kontexten.

Norge har en befolkningstäthet på 14 invånare per kvadratkilometer. Finland har 16, Sverige 23.

Bland de länder som som Anders Tegnell jämför Sverige med har Belgien 369 invånare per kvadratkilometer, Nederländerna 419 och Storbritannien 267. Tegnell lyfter ändå fram befolkningstätheten som en möjlig förklaring till att Finland och Norge har klarat pandemin bättre än Sverige.

– Om det beror på den sociala strukturen man har i länderna, om det beror på att man är betydligt mindre tätbefolkade... Det beror helt säkert på hur omfattande smittspridning man hade under våren, för det verkar återspeglas väldigt kraftigt även under den andra vågen.

Tror att svaret dröjer

Anders Tegnell konstaterade att i princip alla regioner som drabbades hårt under första vågen också drabbades hårt andra gången men att det också finns länder som klarade sig lindrigt undan i våras men som nu drabbas hårt, trots hårda restriktioner.

TV4: Är det här något som ni granskar?

– Det här är en stor och svår fråga. Dessutom vet man inte svaret förrän ganska långt in i framtiden. Vi kan se att en del länder som klarade sig väldigt lindrigt under den första vågen och som hade enormt kraftiga åtgärder under andra vågen trots det har drabbats väldigt hårt.

– Jag tycker fortfarande att det är svårt att säga vad som är orsak och verkan i denna väldigt komplicerade sjukdom.

Tidigare har Anders Tegnell lyft fram smittan på svenska äldreboenden som en förklaring till de höga dödstalen.

Hans norske kollega Frode Forland har däremot sagt att även Norge har haft smitta på sina äldreboenden och att det snarare är smittspridningen i hela samhället som är förklaringen till skillnaderna i dödstal.

