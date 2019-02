Skidsugen? Här kan du åka skidor under sportlovet

Kommande vecka 9 är det många skidsugna som åker ut i skidbackarna. En del av landets barn och unga har till veckan sitt sportlov vilket är ett perfekt tillfälle att spendera i backen.

Städer och orter som har sportlov vecka 9 Dalarnas län Gotland Gnesta Stockholms län Södra Hälsingland Värmlands län Västmanlands län Älvkarleby Visa mer Visa mindre

Många sätter sig i bilarna och åker till skidorter runtom i Sverige. Men enligt meteorologen Lasse Rydqvist ska man se upp för halkan på vägarna när man reser till skidorterna.

– Det är något att tänka på. Det kan vara riktigt halt, både ishalka och där regnet övergår till snö i Lapplandsfjällen, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på väderinstitutet Storm.

Till början av veckan väntas milt väder i landet.

Meteorogen Lasse Rydqvist. Foto: StormGeo/Pressbild

– I morgon blir det några grader lägre än i dag men det är fortfarande plusgrader. I Dalafjällen kommer det att vara två till tre plus. På tisdag är det rätt okej väder under dagen från Jämtlandsfjällen, men senare under kvällen kommer det in ett nytt nederbördsområde. Men man hinner nog åka under dagen när det är uppehåll, säger Lasse Rydqvist.

I mitten av veckan kommer ett nytt djupt lågtryck in och det kommer bli blåsigt. Det kommer vara problem med en del snödrev i fjällen och det går ner till Jämtlandsfjällen.

– Bakom det kan det dra ner kallare luft och minusgraderna kommer tillbaka. Graderna kan sprida sig lite längre söderut på fredagen.

Det finns goda solchanser längre söderut på onsdagen men ganska hårt väder längre norrut.

Här kan du åka skidor under sportlovet Stockholms län Ekebyhovsbacken, Ekerö 9.30-17.00 4 backar Liftkort - 1 dag Barn (0-6 år): Gratis Ungdom (7-15 år): 200 kronor Vuxen (16+): 250 kronor Skidhyra - 1 dag Barn (0-6 år): Gratis Ungdom (7-15 år): 250 kronor Vuxen (16+): 300 kronor Ekholmsnäsbacken, Lidingö 09.30-16.30 2 backar Liftkort - 1 dag Barn (upp till 6 år): Gratis Ungdom (7-15 år): 200 kronor Vuxen (16+): 250 kronor Skidhyra - 1 dag Barn (upp till 6 år): Gratis Ungdom (7-15 år): 250 kronor Vuxen (16+): 300 kronor Flottsbrobacken, Huddinge 09.00-18.00 5 skidbackar Liftkort - 1 dag Barn (upp till 7 år): 50 kronor Ungdom (8-15 år): 250 kronor Vuxen (16+): 300 kronor Skidhyra - 1 dag Barn (0-15 år): 250 kronor Vuxen (16+): 300 kronor Hammarbybacken, Sjöstan 10.00-18.00 5 skidbackar Liftkort - 1 dag Barn (0-6 år): 105 kronor Ungdom (7-17 år): 210 kronor Vuxen (18-64 år): 260 kronor Seniorer (65+): 210 kronor Skidhyra - 1 dag Barn (0-6 år): 165 kronor Ungdom (7-17 år): 210 kronor Vuxen (18+): 250-310 kronor Väsjöbacken, Sollentuna 10.00-18.00 4 backar Liftkort - 1 dag Barn/Ungdom (0-14 år): 210 kronor Vuxen (15+): 260 kronor Seniorer (65+): 100 kronor Skidhyra - 1 dag Barn/Ungdom (0-14 år): 270 kronor Vuxen (15+): 370 kronor Brukets skidbacke, Järfälla Ragnhildsborgsbacken, Södertälje Kvisthamrabacken, Norrtälje Dalarnas län Idre Fjäll 08.00-18.00 40 backar Liftkort - 1 dag Barn (0-7 år): Gratis Junior (8-15/65+ år): 335 kronor Vuxen: 430 kronor Skidhyra paket - 1 dag Barn (0-7 år): 130 kronor Junior (8-15 år): 220 kronor Vuxen (16+ år): 280-410 kronor Sälenfjällen 186 backar Kläppen 08.30-18.00 Liftkort - 1 dag Barn (0-7): Gratis Ungdom/Senior (8-15/65+ år): 310 kronor Vuxen (16-64): 390 kronor Skidhyra paket - 1 dag Barn (0-7 år): 165 kronor Ungdom (8-15 år): 225-310 kronor Vuxen (16+ år): 305-455 kronor SkiStar Sälen 9.00-18.00 Liftkort - 1 dag Barn (0-6 år): Gratis 7-17/65+ år: 360 kronor Vuxen (18-64 år): 450 kronor Skidhyra paket - 1 dag Barn (0-6 år): 100 kronor 7-17 år: 225 kronor Vuxen (18-64 år): 325-495 kronor Stöten Sälen 9.00-16.30 Liftkort - 1 dag Barn (0-6 år): Gratis Ungdom (7-17 år): 345 kronor Vuxen (18+): 425 kronor Skidhyra paket - 1 dag Barn (0-6 år): 100 kronor Ungdom (7-17 år): 195-325 kronor Vuxen (18+): 275-495 kronor Orsa Grönklitt, Orsa Bjursås SkiCenter, Bjursås Romme Alpin, Borlänge 9.00-16.00 33 backar Liftkort - 1 dag Barn (0-6 år): Gratis Ungdom (7-17 år): 315 kronor Vuxen (18 år): 405 kronor Senior (65+): 315 kronor Skidhyra paket - 1 dag Barn (0-6 år): 160 kronor Ungdom (7-17 år): 225-325 kronor Vuxen (18+ år): 290-445 kronor Säfsen, Ludvika Svärdsjöliften, Svärdsjö Södra Hälsingland Hassela Ski Resort, Hassela 09.00-16.00 Liftkort - 1 dag Barn (0-7 år): Gratis Ungdom/Senior (8-15/65+): 300 kronor Vuxen (16+ år): 350 kronor Skidhyra paket - 1 dag Barn (0-7 år): 180 kronor Ungdom (8-15 år): 225 kronor Vuxen (16+ år): 330 kronor Bollebacken, Bollnäs Järvsö backen, Järvsö Värmlands län Ski Sunne, Sunne 09.30-16.00 Liftkort - 1 dag Barn (0-7 år): Gratis Ungdom (8-18 år): 290 kronor Vuxen (19+ år): 360 kronor Skidhyra paket - 1 dag Barn (0-7 år): 190 kronor Ungdom (8-18 år): 250-365 kronor Vuxen (19+ år): 315-425 kronor Årjängs skidbacke, Årjäng Valfjällets skidbacke, Åmotfors Långbergets skidbacke, Torsby Hovfjället, Torsby 09.30-16.00 14 skidbackar Liftkort - 1 dag Barn/Senior: 290 kronor Vuxen: 360 kronor Skidhyra - 1 dag Knatte (-6 år): 180 kronor Barn (7-15 år): 220-290 kronor Vuxna: 265-360 kronor Bryngfjordsbacken, Karlstad Branäs, Sysslebäck Frykstabacken, Fryksta Västmanlands län Klackbergsbacken, Norberg Visa mer Visa mindre

