Skattesmäll mot svenska nazister efter razzior

Skatteverkets utredning av Nordfronts verksamhet påbörjades med razzior i dråpdömde, tidigare NMR-ledaren och förre Nordfront-ordföranden Klas Lunds och Nordfront-kassören Jesper Anderssons bostäder efter att myndigheten misstänkte skattefiffel.

Miljoner flödade in på kassörens konto

Skatteverket ansökte om bevissäkring för tillslagen mot männens bostäder och ett webbhotell i Västerås som Nordfront använde sig av.

– Bevissäkring är ett tvångsmedel som vi använder när vi tror att det kan finnas en påtaglig risk för att material undanhålls, säger skatterevisor Jonas Holmgren till Siren.

Expressen har tidigare rapporterat om utredningen och att den från början omfattade 5,6 miljoner kronor som hade förts över till Jesper Anderssons konton.

Detta under den granskade treårsperioden från 2015 till och med 2017.

– Jag är inte kassör längre. Det där får du ta med nån representant därifrån i stället, sa Andersson till Expressen i november förra året.

Nordfronts varulager fanns hos Emil Hagberg

I Skatteverkets nya beslut slår myndigheten fast att varken bidrag, gåvor eller medlemsavgifter har bokförts av Nordfront, i strid med bokföringslagens föreskrifter för ideella föreningar.

Försäljningen av böcker, klistermärken och varor med Nordiska motståndsrörelsens logga har skötts inom Jesper Anderssons enskilda näringsverksamhet. Skatteverket menar dock att det handlat om ett bulvanförhållande med NMR och Nordfront som faktiska företrädare.

Myndigheten pekar bland annat på att varulagret har funnits hos den tidigare NMR-ledaren Emil Hagberg, rapporterar Siren.

Nordfront krävs på drygt 187 000 kronor.

Skatterevisor Jonas Holmgren vill av sekretesskäl inte kommentera om ytterligare granskningar mot NMR och Nordiska motståndsrörelsen pågår.

Klas Lund och andra tongivande nazister bildade ny grupp

I augusti förra året rapporterade Expo att Klas Lund, Emil Hagberg och flera andra tongivande nazister valt att gå ur NMR för att bilda en egen nazistgruppering.

Orsaken skulle vara ett missnöje med att NMR blivit mindre radikal under Simon Lindbergs ledning.

I somras skönstaxerades Klas Lund med nära 137 000 kronor för utebliven deklaration 2018 av Skatteverket, som under förra året upptäckte att han under de sex åren dessförinnan inte lämnat in någon deklaration.

Våren 2019 skönstaxerades Emil Hagberg, genom att hans inkomst skrevs upp med drygt 150 000 kronor, vilket också ledde till ett skattetillägg på cirka 13 000 kronor.

