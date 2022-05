Skärskadad man hittad vid väg norr om Borås

– Han hämtades in till förhör under morgonen och anhölls under förmiddagen. Vi kan inte utesluta att det blir fler misstänkta i ärendet, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr, som konstaterar att fler förhör ska hållas.

Enligt polisen var det en bilist som hittade den skadade mannen på en landsväg under natten till lördagen. Mannen, som är i 20-årsåldern, fick föras till sjukhus för skärskador i bland annat i nacken och på armarna. Hans tillstånd beskrivs som stabilt.

– Han var inte särskilt samarbetsvillig. Möjligtvis kan det vara så att han har åkt med någon bil och sedan blivit avsläppt eller utslängd, sade polisens vakthavande befäl Göran Carlbom när utredningen nyss inletts.