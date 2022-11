Skansens lappuggla kan gömma sig på Beckholmen

Skansen två lappugglor, Percy och Barr, rymde under tisdagen efter att måndagens snöfall fått inhänganden att kollapsa. För sonen Barr blev vistelsen i det fria kort. Ung, men inte dum: Barr stannade kvar inom Skansenområdet och kunde under kvällen fångas in.

– Han satt i ett träd här på Skansen och kom ner när vi kallade på honom med en signal han är van vid, säger Linda Törngren, chef på djurvårdarenheten på Skansen.

Percy däremot tog tillfället i akt och levde loppan ute hela natten.

På onsdagsmorgonen sågs en uggla – misstänkt likt Percy – ta en sork under ett fågelbord på Beckholmen, runt hörnet från Skansen.

– Percy var i vår trädgård i morse. Han tog en sork under vårt fågelbord, berättar Jarek Raubo.

Lappuggla – Slaguggla

Han och maken Richard Skröder förstod snabbt att det måste röra sig om en av de förrymda ugglorna från Skansen – vilda lappugglor i Stockholmsområdet tillhör en absolut ovanlighet.

Lina Törngren säger att de har mottagit ”extremt” många observationer från allmänheten under gårdagen. Många kommer från flera håll i landet och det vanligaste är att de sett Slagugglor – som liknar Lappugglan i storlek och färg.

Jarke Raubos observation tycker hon dock låter intressant.

– De observationer som gjorts från närområdet är absolut intressant. Vi åker dit och tittar.

Detta är den andra rymningen från Skansen på kort tid. Så sent som i oktober rymde kungskobran ”Sir Vääs” från sitt terrarium på Skansen-akvariet.

LÄS MER: Skansens ugglor har rymt

Se något mer:

Första bilderna: Sir Vääs återvänder till terrariet