Den så kallade vapensamlaren hamnade genast i strålkastarljuset när Palmegruppen under 2017 började kartlägga Stig Engström.

Han var den utpekade Palmemördarens närmaste vän och hade en samling med hundratals vapen i källaren.

Bland dessa fanns ett stort antal Magnum-revolvrar och enligt en uppgift från Leif GW Persson har några av hans vapen provskjutits på uppdrag av Palmegruppen.

Bara en vecka efter provskjutningen 2017 och 2018 sade åklagaren Krister Petersson i SVT:s ”Veckans brott” om Palmemordet:

– Jag är övertygad om att vi ska lösa det.

Tidigare granskning i magasinet Filter och Expressen har bland annat visat att han var officer och internationellt verksam toppdirektör.

– Han var en lite udda person med många internationella kontakter, har en tidigare direktör inom hans bolag berättat.

I en intervju med Expressen bekräftar nu hans dotter, som minst två gånger har förhörts av Palmegruppen, att den så kallade vapensamlaren befann sig i centrala Stockholm i samband med mordet.

En nära vän och granne till Stig Engström var vapensamlare och hade en stor samling revolvrar i sin källare. Nuvarande ägare av vapenrummet har hittat en tomhylsa. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Under mordkvällen var han enligt dottern på Bacchi Wapen, den tidigare restaurangen och showkrogen på Järntorgsgatan i Gamla stan.

Även dottern var med under delar av festkvällen som ska ha varit en sammankomst med affärsmän som pappan samarbetade med.

– Vi var på Bachi Vapen i Gamla stan.

– Vi var tillsammans då, mor, far och jag plus en vän till mig. Vi var på samma ställe inne i stan tillsammans med många många fler.

– Det var genom jobbet det fanns en inbjudan och det förlängdes till mig och min kompis.

Krogen ligger 1,7 kilometer från mordplatsen på Sveavägen.

Internationella kontakter

Pappan var vd för ett stort företag som arbetade med skogsprodukter och Expressens tidigare genomgång visar att han hade ett omfattande internationellt kontaktnät med affärsvänner i främst Israel och USA.

Hade han levt hade han dött av en hjärtattack av det här.

Dottern säger om vilka som bjöd in till festen:

– Det var en utomstående som hade samarbete med firman.

Dottern berättar att hon var på festen tillsammans med en vän, men de lämnade tillställningen någon gång sent under kvällen. Exakt när är oklart men hon säger att hon lämnade tillställningen under kvällen och att föräldrarna då vara ensamma kvar tillsammans med affärskollegorna. Klart, enligt dottern, är dock att hon befann sig på en buss när nyheten om Palmes död gick ut.

– Jag och min vän var på bussen när nyheten kom. Föräldrarna var kvar lite längre. Vi åkte när vi tyckte att vi var klara. Så vi satt på bussen när chauffören drog upp volymen på radion, och nyheten kom. Men då var föräldrarna fortfarande kvar.

Nyheten i Sveriges radio gick ut klockan 01.10.

Dottern berättar också att Palmegruppen i förhör ställt frågor om var hon och övriga i familjen befann sig vid mordtillfället.

– Det var inte fokus på det, men de frågade nog om det om vad vi alla gjorde i samband med mordet.

Stig Engström. Foto: SVT

Dottern ansvarade efter pappans död 2016 för hans stora vapensamling som såldes vidare genom ett auktionshus. Det är bland annat detta som Palmegruppen intresserat sig för. Hon har också berättat om att Stig Engström tillsammans med exfrun var familjens närmaste vänner.

Det fanns dock, enligt dottern, inga kontakter dem emellan under mordkvällen i samband med festen i Gamla stan.

– Nej, detta var genom pappans jobb. Stig och frun har alltid varit familjens närmaste vänner men det var främst genom bridgespelandet och den delen. Affärsmässigt har min pappa och Stig aldrig haft med varandra att göra. De arbetade i helt olika vatten. Det fanns inget gemensamt.

Försvarar pappan

Dottern försvarar dock, liksom tidigare, sin pappa och menar att han omöjligen kan ha haft något med mordet att göra.

– Här finns inte så mycket konspirationsteorier att hitta på. Han var försäljare för en svensk produkt. Han sålde svensk pappersmassa utomlands i USA. Israel var också en av kunderna. Han har försökt sälja till andra länder också men det gick kanske inte så bra. Han reste jättemycket och sålde svensk pappersmassa.

– Jag har levt med försäljning av pappersmassa hela mitt liv. Representanterna för deras företag har varit hemma hos oss, vilken kan låta spännande i andra människors öron men för oss var det vardag.

Hon avslutar:

– Tack och lov är farsgubben borta. Hade han levt hade han dött av en hjärtattack av det här. Det går inte att beskriva en mer rättskaffens människa.

