När Henrik Vinge började läsa juridik på Stockholms universitet var hans politiska engagemang ingenting han skyltade med. Bilden av att jurister skulle vara konservativa stämmer inte på den utbildningen, menar Henrik Vinge. I stället var många av kurskamraterna ”Annie Lööf-liberaler” eller vänstersympatisörer. Först efter några år, när han fått uppdrag i partiet och intervjuats i studenttidningen, blev hans politiska hemvist allmänt känd bland studiekamraterna.

– De flesta var tysta, sade ingenting om det, men det var också en hel del som var positiva, berättar han.

Boken ”In klampar Jimmie” (Carlssons Bokförlag), skriven av SVT-journalisten Pontus Mattsson, kommer ut i dagarna.

I dag är det ingen som behöver undra om Henrik Vinges engagemang. Han är vice ordförande i Sverigedemokraterna, integrationspolitisk talesperson, gruppledare i riksdagen och har under de senaste åren skolats in som en av partiets framtida ledare. Och det har gått fort, på samma sätt som det gjort för många unga sverigedemokrater. Precis som i de andra riksdagspartierna växer det nu fram en generation proffspolitiker i Sverigedemokraterna som via ungdomsförbundet och universitetsstudier går direkt in på höga positioner. Henrik Vinge är gift med Linnea Vinge som är en av partiets främsta företrädare i den lokala politiken i Stockholm.

Linnea Vinge på en valaffisch 2018.

Han gick på sitt första möte med Sverigedemokraterna i samband med valet 2010 och blev medlem två år senare.

Under ”supervalåret” 2014, då det både var EU-val riksdagsval, fick han jobb på pressavdelningen i riksdagen och gjorde uppehåll i juridikstudierna. Några år senare tog han examen.

Efter de båda valen hade Sverigedemokraterna kommit in i EU-parlamentet och mer än fördubblat sina platser i riksdagen. Det behövdes folk och Henrik Vinge fick fortsätta jobba.

Samtidigt var han aktiv i ungdomsförbundet där han stod på motsatt sida till den grupp som då ledde förbundet.

De stod mer för en tuffare ”nationen framför allt”-linje. Jag var mer på linjen om en mjukare och bredare framtoning.

Gruppen som ledde förbundet var i konflikt med partiledningen och uteslöts sedermera och bildade då partiet Alternativ för Sverige. Vid ett årsmöte i ungdomsförbundet ställde Henrik Vinge upp som motkandidat till den dåvarande ordföranden Gustav Kasselstrand, men förlorade.

– Det handlade mycket om skilda uppfattningar i hur framtoningen skulle vara. De stod mer för en tuffare ”nationen framför allt”-linje. Jag var mer på linjen om en mjukare och bredare framtoning, säger han.

Det var också den linje som partiledningen förespråkade.

När striden var över blev han presschef och började bygga upp en ny pressavdelning. Inför valet 2018 blev han integrationspolitisk talesperson och fick efter valet en plats i riksdagen.

Hans intresse för partiet började långt tidigare. Han berättar att han redan som liten var intresserad av historia, samhällsfrågor och att läsa dagstidningen. När han var 12 år beställde han en gång hem en informationsbroschyr från Sverigedemokraterna som han förvarade i byrålådan.

Han är född 1988 och växte upp i ett radhusområde i Järfälla utanför Stockholm. Hans pappa var ekonom och mamman systemutvecklare och namnet Vinge har så vitt han vet ingen koppling till den kända advokatbyrån Vinge.

På högstadiet och gymnasiet vaknade det politiska intresset till liv på allvar.

I området där han växte upp hade de flesta ungdomar svenskt ursprung. Han säger att de med invandrarbakgrund inte var så många och smälte in utan större problem.

Men på högstadiet och på gymnasiet blev det tydligare med olika grupperingar beroende på ursprung.

– Då fanns vuxenvärlden och alla lärare där och uppmuntrade invandrarna att gå samman och vara stolta och stå på sig. Samtidigt gjorde man allt man kunde för att skambelägga och skuldbelägga oss så fort vi gjorde detsamma, säger han.

Läraren höll en lång utläggning om hur svenska killar sitter på krogen och är fulla.

Henrik Vinge hade flera kompisar med invandrarbakgrund men han upplevde ändå att det fanns skillnader. Till exempel kunde lärarna skämta på ett helt annat sätt om svenska killar än om invandrarkillar, menar han, och berättar om en lektion i ämnet livskunskap på gymnasiet:

– Läraren höll en lång utläggning om hur svenska killar sitter på krogen och är fulla. De är svettiga och snusen rinner medan invandrarkillarna har snygga frisyrer, kan dansa salsa och tar alla tjejer. Sådant var skämtet, säger han.

Ibland hade lärarna dubbla måttstockar. Om en invandrare kallade en svensk för någonting nedsättande behandlades det på ett annat sätt än om det var svenskar som sade något till en invandrare, minns han.

När hans mormor blev gammal och sjuk hamnade hon på äldreboende. Han säger att lokalerna var nedgångna, det luktade urin och serverades dålig mat. Flera i personalen talade dålig svenska och hans mamma förde en kamp mot politikerna i Sundbyberg för att uppmärksamma dem på förhållandena.

– Då undrade jag hur man prioriterar resurserna i samhället. Mormor hade tagit hand som sin familj och jobbat större delen av sitt liv och så får hon sluta sina dagar på det sättet. Samtidigt finns det hur mycket pengar som helst för andra grupper, säger Henrik Vinge.

Under sina år i partiet har han fått ägna en hel del tid åt interna skandaler. Han hade precis blivit aktiv när den så kallade järnrörsskandalen avslöjades. Han gillade inte vad han såg, men det fick honom inte att ompröva sitt engagemang.

– De betedde sig väldigt illa, men inte konstigare än andra som beter sig illa i olika sammanhang. Går du gymnasiet i Jakobsberg så hör du sådana där grejer. Man kan inte dra alla i Jakobsberg över en kam för att några uppträder illa. Och sedan var det tydligt att partiet inte accepterade det, säger han.

De personer han själv träffade i partiet var personer som han gillade. De som dök upp i medierna i samband med skandaler var inga som han själv hade någon relation till.

Det är väldigt mycket gråt och ångest. Vissa av dem är idioter medan andra är sådana som inte tänker sig för.

Men under sin tid på pressavdelningen fick han tillfälle att samtala med ett antal av dem. I hans arbetsuppgifter ingick att ringa upp de personer som gjort något dumt och förklara att det skulle öppnas ett uteslutningsärende mot vederbörande och att det bästa vore om personen lämnade partiet frivilligt. Han beskriver det som stundtals väldigt jobbigt. Å ena sidan var det pinsamt å partiets vägnar, å andra sidan var det ibland en personlig katastrof för den som skulle uteslutas.

– Frun kanske har lämnat honom, de kan ha blivit uppsagda, hotar med att ta livet av sig. Det är väldigt mycket gråt och ångest. Vissa av dem är idioter medan andra är sådana som inte tänker sig för. Jag vill inte släta över, men de menar inte alltid så illa som det låter. En del är inte vana vid politik och förstår inte hur det tas emot. De har blivit förbannade och hävt ur sig något som man kan göra när man snackar med en kompis. Och sedan förstår de och hela deras liv raseras, säger han.

Han säger att det gällde att kunna stänga av känslorna. Att å ena sidan tala med medierna och tydligt ta avstånd från olämpliga uttalanden och parallellt föra samtal med dem som skulle uteslutas. Och skulle man sedan göra helt andra saker senare samma dag, kunde det bli en jobbig känsla att bära med sig. Under valrörelsen 2014 hade han vid några tillfällen uteslutningssamtal precis innan han skulle ut och kampanja på gymnasieskolor. När han själv blev presschef införde han nya regler. Inga uteslutningssamtal och kampanjande samma dag. Det blev för jobbigt.

Jag undrar hur många hela arbetsdagar jag sammanlagt spenderat med att reda ut sådana här dumheter...

Under perioder har arbetet varit mycket pressande. Han beskriver arbetsveckor som aldrig upphörde. Mobiltelefonen som ringde på nätterna och kravet på sig själv att alltid stå till tjänst. Under flyktingkrisen hösten 2015 höll det på att brista. Han skrev ett känsloladdat inlägg på sin Facebooksida riktat mot partivänner som han ansåg ”skrämde bort väljare och skämde ut partiet”. Han fortsatte: ”Jag undrar hur många hela arbetsdagar jag sammanlagt spenderat med att reda ut sådana här dumheter sedan jag började arbeta på press för ett och ett halvt år sedan. Det frustrerar mig när jag tänker på hur långt vi hade kommit i dag om det inte vore för alla korkade, rasistiska, felaktiga Facebookuppdateringar”, skrev han.

Några veckor därefter höll det på att ta stopp. Han kände att det inte stod rätt till och sökte läkarhjälp.

– Jag märkte signalerna. Hade svårt att sova, glömde hela tiden var jag parkerat bilen. Doktorn sade att jag riskerade att bli utbränd, så jag tog ut kompledigt och semester och stannade hemma i sju veckor. I dag är jag är glad att jag gjorde det, säger han.

Mattias Karlsson (till vänster) slutade som SD:s gruppledare i riksdagen under fjolåret, Henrik Vinge tog över. Foto: SVEN LINDWALL

När Mattias Karlsson aviserade att han skulle sluta som gruppledare våren 2019, pekade han samtidigt ut Henrik Vinge som sin efterträdare. På hösten senare samma år valdes Vinge till partiets vice ordförande. Dagens partiledning gör ingen hemlighet att de hyser ett mycket stort förtroende för honom.

– Han är mannen som ”stod lugn och eftertänksam genom alla stormar” och ”den enda nya person i partiet som tydligt haft precis alla de egenskaper som en ledare för partiet måste ha”, sade Mattias Karlsson när Vinge presenterades på landsmötet hösten 2019.