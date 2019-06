Under fredagen sökte poliser, fjällräddare och hemvärnspersonal utmed Ume älv och i stadsdelen Röbäck i sydväst. Även civila har deltagit. En polishelikopter sattes in under eftermiddagen och sökandet fortsatte till 21-tiden.

Frivilligorganisationen Missing People planerar en skallgång på lördagen med start på förmiddagen, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Mannen försvann från Röbäck på onsdagen. Han saknades från 14-tiden och polisen fick in anmälan om att han var försvunnen klockan 21.30. Sedan dess har sökandet pågått.

Polisen: ”Ring oss”

Polisen vill gärna ha allmänhetens hjälp.

– Vi är väldigt angelägna om att få tips från allmänheten. Har man sett något eller vet någonting, ring oss, säger Liv Fahlén, presstalesperson vid polisregion Nord.

Det finns ingen misstanke om brott.