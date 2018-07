Sjuksköterska misstänks ha mördat åtta spädbarn

Efter att 17 barn av oförklarliga skäl dött på Countess of Chester Hospital utanför Liverpool i England inleddes en omfattande polisutredning i fjol.

Under tisdagen kunde till slut den 28-åriga sjuksköterskan Lucy Letby gripas, misstänkt för åtta mord och sex mordförsök, enligt Liverpool echo.

17 spädbarn döda

Poliskommissarien Paul Hughes, som är ansvarig för utredningen, säger att gripandet utgör ett ”stort steg framåt” för utredningen.

– Det här är en mycket komplicerad och känslig utredning och som ni kan förstå måste vi se till att vi gör allt vi kan för att i detalj fastställa vad som har lett till dessa dödsfall, säger han.

32 barn drabbade

Under mer än ett år, mellan mars 2015 och juli 2016, ökade dödsfallen kraftigt på Countess of Chester hospitals neonatalenhet. Förutom att 17 spädbarn dog under perioden, blev ytterligare 15 nyfödda barn allvarligt sjuka.

Letby har jobbat som barnsjuksköterska på Countess of Chester Hospital sedan hon tog ut sin sjuksköterskeexamen år 2011.

”Jag kan inte tro det”

The Guardian skriver att Letbys grannar bevittnade gripandet.

– Jag har känt henne sedan hon var liten, hon var så snäll och gullig. Jag har sett henne växa upp och hon verkade vara en fantastisk kvinna. De här nyheterna är chockerande. Jag kan inte tro det, säger en granne.

Enligt poliskommissarien Paul Hughes ges de drabbade barnens föräldrar kontinuerliga uppdateringar om utredningens fortgång och stöttas av specialtränade poliser.