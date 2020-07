Under fredagen rapporterades nya siffror över hur många i USA som hade konstaterats smittade av covid-19 under torsdagen och det var återigen en dyster siffra. Enligt New York Times uppgick antalet till nära 70 000, vilket är den tredje högsta siffran under pandemin, enligt tidningen.

Tre av de värst drabbade delstaterna – Texas, Florida och Kalifornien – stod för mer än en tredjedel av fallen.

Varnar för tre delstater

Deborah Birx, koordinator för Vita husets arbetsgrupp för pandemin, säger att utvecklingen liknar situationen i New York när läget var som värst där.

– Vad vi har nu är helt enkelt tre New York, säger hon till NBC.

Deborah Birx uppmanade de som fortfarande avfärdar pandemins allvar:

– Det är väldigt allvarligt. Och det är väldigt mycket på riktigt, säger hon.

I Starr County i Texas har ett sjukhus varnat för att situationen är så pressad att man överväger att införa riktlinjer som gör det möjligt att skicka hem patienter med minst chans att överleva.

– Situationen är desperat. Vi kan inte fortsätta att fungera på Starr Country Memorial Hospital på det sätt som det här fortsätter. Siffrorna är chockerande, säger sjukvårdschefen Jose Vasquez enligt Washington Post.

Riktlinjer skärps i delstater

Samtidigt meddelades under fredagen att flera delstater skärper riktlinjer för invånarna.

I Vermont införs krav om ansiktsmask inomhus och utomhus, huvudstaden Washington DC inför karantänskrav för resande från högriskområden och i delstaten Washington skärptes riktlinjer för restauranger och barer.

Samtidigt kräver snabbmatskedjan McDonald's att gäster bär ansiktsmask på samtliga omkring 14 500 restauranger i hela USA från den 1 augusti. Sedan tidigare har liknande krav införts av kedjor som Walmart, Target samt Starbucks och flera amerikanska flygbolag.

