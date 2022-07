Efter två år av pandemi är efterfrågan på tågresor i Sverige större än någonsin sommaren 2022.

Trots hög efterfrågan har SJ ställt in i genomsnitt 30 avgångar per dag under sommaren, vilket Aftonbladet först rapporterade om.

SJ och flera andra tågoperatörer larmade redan i juni om att många avgångar såg ut att behöva ställas in till sommaren på grund av en omfattande personalbrist efter pandemin.

– Det har tagit tid innan vi har sett problematiken och fått se omfattningen efter att pandemirestriktionerna släppte, har SJ:s presschef Tobbe Lundell tidigare sagt till Sveriges Radios Ekot.

Särskilt stor är bristen på lokförare, och för att komma åt problemen har SJ bland annat börjat erbjuda en betald lokförarutbildning – men utbildningen tar 44 veckor och löser därför inte de omedelbara problemen.

Finns biljetter om man är flexibel

Sommarens inställda avgångar är därmed ett fortsatt faktum.

– Det är korrekt att ungefär 30 avgångar per dag är inställda. Men över hälften av dessa är på sträckan Stockholm–Uppsala, där finns många andra resalternativ och där har vi har fortfarande en avgång i timman, säger Martina Nord.

Kombinationen av inställda avgångar och hög efterfrågan på tågresor leder nu till att många av de schemalagda avgångarna för juli och augusti är på väg att bli fullbokade.

– Det finns fortfarande möjlighet att köpa biljetter om man själv är lite flexibel. Vi har ju flaggat tidigare för att det blir lättare om man till exempel inte åker en söndag i slutet av juli eller början av augusti när det är jättemycket folk som reser, säger Martina Nord.

SJ: Inga fler inställda tåg i sommar

Några nya avgångar redan i sommar ser inte bli aktuellt enligt Maria Nordh. Men efter att en tillräckligt stor del av personalen gått med på att flytta sina semestrar för att täcka upp under sommaren kan SJ nu garantera att det inte blir några fler inställda avgångar.

– Vi kommer inte behöva ställa in några fler avgångar nu på grund av personalen gått med på att täcka upp under de kritiska helgerna i juli och augusti, säger Martina Nord.