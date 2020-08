Sjöstedt sågar Bidens val: ”Noll entusiasm”

Efter en lång tid av spekulationer har demokraternas Joe Biden presenterat senatorn Kamala Harris som sin kandidat till vicepresident inför det amerikanska presidentvalet i november.

Många svenskar följer valet med stort intresse. Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt, som har bott i USA, höll på vänsterkandidaten Bernie Sanders. Han är skeptisk till hur mittenpolitikerna Joe Biden och Kamala Harris ska svara upp till den framväxande vänsterrörelsen i landet.

– De har en hel del att bevisa för den unga generationen som stöttade Bernie Sanders och är engagerade i Black Lives Matter-rörelsen. Trycket har växt bland unga amerikaner som vill se ett mer jämlikt och grönt USA, säger Jonas Sjöstedt.

Sågar Joe Biden och Kamala Harris

Sjöstedt anser att duon Harris och Biden ”väcker noll entusiasm i amerikansk vänster” och att nödvändiga reformer uteblir med dem vid makten.

– Många hade hoppats på reformer som sjukförsäkring för alla, höjd minimilön och en tuff klimatpolitik. Inget av det tror jag kommer med Biden. Det gör att han har svårt att mobilisera vänstern. Jag känner ingen entusiasm för Biden men jag hoppas verkligen att han besegrar Trump.

I delstater som New York och Kalifornien där Donald Trump oavsett förväntas förlora tror Jonas Sjöstedt att många i stället kommer att rösta på de grönas kandidat, socialisten Howie Hawkins, för att markera sitt missnöje.

– I den typen av delstater kan jag tänka mig att Hawkins gör ett ganska bra val. Han är inte bara grön utan en väldigt tydlig vänsterprofil.

Alice Bah Kuhnke: ”Jublade”

En som däremot hyllar valet av Kamala Harris är Miljöpartiets EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke. I ett inlägg på Instagram skriver hon:

”Såklart rasade Donald Trump i går, medan vi var många som jublade när det blev offentligt att senator Kamala Harris är utsedd till Bidens vicepresident-kandidat. Huka er abortmotståndare, homofober, rasister och maktfullkomliga, korrupta ledare. She is on her way.”

Tobias Andersson, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och talesperson för Ungsvenskarna, anser att Harris var en väntad kandidat.

– Som en följd av tyngden i identitetspolitiken inom det Demokratiska partiet var det ganska väntat att Joe Biden var i behov av en kvinnlig vicepresidentkandidat, helst tillhörande någon minoritetsgrupp, Kamala Harris passar in i den profilen, säger han i en kommentar.

– Utnämningen borde dock inte nämnvärt påverka utfallet i valet givet att hennes delstat, Kalifornien, redan kan antas rösta för Biden, samt att hon inte förmådde uppnå något större stöd när hon kandiderade i det Demokratiska primärvalet.

