Sista digitala spåren efter Deniz innan han försvann

Elitsoldaten Deniz Arda är försvunnen från sitt hem i centrala Stockholm sedan fredagen den 13 november.

Under onsdagen beslutade polisen att utreda försvinnandet under brottsmisstanken misstänkt människorov – på grund av omständigheter som polisen inte vill gå närmare in på.

Deniz Arda googlade på ”snöleopard”

Familjen har undersökt aktivitetsloggar för flera av Deniz Ardas appar och därmed kunnat säkra hans sista, kända digitala spår innan 31-åringen ska ha gett sig ut på en fem mils löptur.

– Det var vid 11.17-tiden på förmiddagen den 13 november som han tittade på ett Youtubeklipp. Klippet visade hur man gjorde en omelett. Det kan vara en lämplig maträtt innan man ska ut och springa, det är ganska lätt och det är mycket protein, säger Henrik Ehrenfeldt, som är familjens talesperson i försvinnandet och söker febrilt efter sin vän.

De upptäckte även att Deniz Arda samma förmiddag hade gjort en internetsökning på ”snöleopard”.

– Vi tror att han har letat efter något schysst skrivbordsunderlägg. Han hade några sådana sökord som han googlade på. Men det här är inget som är vidare intressant för eftersökningen mer än att det är helt normala sökningar.

Vännen: Deniz kan ha haft otur och snubblat under löpturen

När Expressen talar med honom under torsdagskvällen är Henrik Ehrenfeldt ute och söker i terrängen vid Sörmlandsleden.

– Vi är ute längs en sträcka som vi bedömer att vi kan avverka när det är mörker. Vi är på en avgrening till Sörmlandsleden, en sträcka som vi bedömer kan vara rimlig att ta om man ska springa ett längre lopp.

Han utesluter inte att Deniz Arda, trots att han är i extremt god fysisk form, kan ha haft otur och snubblat och skadat sig under löpturen.

– Det är möjligt att något sådant dråpligt kan ha hänt. Men det är obegripligt. Deniz är av den formen och den kompetensen att han har en tillräckligt mental och fysisk förmåga, att även om han bryter ett ben eller trillar ner för ett stup, så skulle han ändå med sina sista ansträngningar kunna ta sig till en plats där han bedömer det mer sannolikt att bli hittad, säger Henrik Ehrenfeldt.

Spåren: Motionsklocka och Försvarsmaktens reflexband

Under onsdagen berättade Expressen om ett par andra spår i försvinnandet. Dels handlar det om att polisen begärt ut GPS-uppgifter från tillverkaren av Deniz motionsklocka, av märket Garmin. Spåret verkar dock ha blivit en återvändsgränd, då klockans positioneringsfunktion är beroende av andra enheter för att logga sin position, och Deniz Ardas mobiltelefon fanns kvar i hans lägenhet.

Dels var det ett fynd av ett grönt reflexband som hittades på Sörmlandsleden, mellan Lida friluftsgård och Botkyrka golfbana, under onsdagsförmiddagen av den typ som Försvarsmakten använder.

Den 12 november, dagen innan Deniz Arda försvann, filmades han av övervakningskameran på gymmet Sats på Kocksgatan när han var där för ett pass under eftermiddagen.

Övervakningsbilderna från Sats på Kocksgatan, på Södermalm i Stockholm, visar att Deniz Arda kom till gymmet klockan 13.50, torsdagen den 12 november, och lämnade gymmet klockan 15.20. Foto: Privat / Privat

Det här ska du tänka på om du vill hjälpa till att leta