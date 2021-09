Den 27 augusti var sista gången som Gabby Petito uppges ha kontaktat vänner och familj via sms.

Nu träder vittnen fram och berättar om att de såg paret inblandat i ett bråk på och utanför en restaurang den 27 augusti.

Bara dagar senare, den 1 september, återvände pojkvännen Brian Laundrie, 23, hem ensam från deras gemensamma och månader långa roadtrip.

18 dagar senare hittades Gabby Petito död i nationalparken Grand Teton i delstaten Wyoming som paret hade besökt, varpå pojkvännen försvann och han eftersöks just nu av FBI.

Fox news skriver att den 27 augusti kan ha varit en av de sista gångerna som någon såg Gabby Petito vid liv. Pojkvännen Brian Laundrie uppges ha varit inblandad i ett bråk på en restaurang i delstaten Wyoming.

– Jag får rysningar. Det var galet, för det var inte bara så att vi passerade dem på gatan, utan det var en riktig incident, säger vittnet Nina Celie Angelo till Fox news.

Restaurangen i fråga bekräftar på Instagram att Gabby Petito och Brian Laundrie befann sig på restaurangen.

”Ja, vi kan bekräfta att Gabby och Brian var där. Vi har redan informerat FBI och de vet om det. Vi låter dem göra sitt jobb och vi respekterar Gabbys familj och har inga ytterligare kommentarer”, skriver restaurangen.

Enligt Nina Celie Angelo, som var på genomresa i området med sin pojkvän, kunde hon inte höra vad som sades under bråket på restaurangen men det tycktes ha handlat om pengar eller notan. Brian Laundrie ska ha betett sig ”aggressivt” mot en servitris, platschefen och ytterligare en person ur personalen, som samtliga var kvinnor. Vid ett tillfälle ska Gabby Petito ha gått in på restaurangen för att be om ursäkt för sin pojkväns beteende.

Nina Celie Angelos pojkvän Matthew England har följt rapporteringen och är tvärsäker på att det var Gabby Petito och Brian Laundrie som de såg på restaurangen.

– Jag kan slå vad 100 miljoner, jag är 1 000 procent säker på att det var han och hon, säger han till Fox news, samt visar upp sitt eget kvitto från restaurangen den dagen.

Senare samma dag, den 27 augusti, påträffades Gabby Petito och Brian Laundries van vid en rastplats intill samma nationalpark som hon senare hittades död i.

Enligt två vittnen såg fordonet ”övergivet” ut.

– Vi skulle stanna och säga hej, men det var helt mörkt i bilen. Det var ingen där, så vi bestämde oss för att fortsätta vidare, säger ett vittne, enligt The Sun.

Flera bråk rapporterade av vittnen

Ett flertal bråk mellan Gabby Petito och pojkvännen Brian Laundrie har rapporterats sedan hon anmäldes försvunnen och senare hittades död.

Den 12 augusti stoppades de av en polisbil efter misstankar om att paret bråkat i sitt fordon, den van som man reste runt i USA med under flera månader. I polisrapporten har det framstått som att Gabby Petito var den aggressiva parten, men det larmsamtal som fick polisen att kontrollera bilen gav senare en annan bild.

– Vi körde förbi och vi såg mannen slå en tjej, säger personen som larmade, enligt tv-stationen ABC.

– Vi stannade. De sprang upp och ner längs trottoaren och han fortsatte slå henne, sedan hoppade de in i bilen och körde i väg, säger mannen vidare.

Samma dag ska paret även ha bråkat intill en annan nationalpark. Enligt ett vittne pratade paret ”på ett aggressivt sätt” med varandra. Vittnet säger att ha paret kan ha ”låtsatsbråkat” men tillägger att ”det var något som definitivt inte kändes rätt”, skriver People.

Vännerna om relationen

Vänner till Gabby Petito och Brian Laundrie beskriver deras förhållande som ”toxiskt” och att det ”alltid var drama”, skriver People. En vän säger de ena minuten inte kunde hålla sig ifrån varandra och nästa bråkade.

– De hade tillfällen då de var väldigt toxiska och tillfällen då allt verkade mycket mer hälsosamt. De hade väldigt höga toppar och låga dalar. Men de verkade verkligen älska varandra, säger en vän till nyhetssajten, och fortsätter:

– När saker var bra tänkte man typ: ”Varför kan inte jag få ha ett sånt där förhållande? När det var dåligt var det mer: ”Herregud, gör bara slut och bespara er själva dramat och alla andra från att höra om det”.