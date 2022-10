Skansens kungskobra Sir Vääs som försvann spårlöst i lördags i förra veckan, hittades på fredagen – men nu har han rymt igen. Det skriver Tullverket på Facebook.

Tullverket kopplades under fredagen in för att få tag i Sir Vääs och under natten lyckades man med hjälp av kameror lokalisera den fyraåriga kungskobran i ett avgränsat utrymme nära terrariet.

”Nöjda och glada kunde våra kolleger avsluta insatsen men under fredagen lyckades Sir Vääs rymma igen”, skriver Tullverket i sitt inlägg.

Enligt Jonas Wahlström är det Tullverkets kameror som har fått slut på batteri och därför kan man inte längre se var ormen befinner sig.

– Den har inte riktigt försvunnit, men den har försvunnit ur bild, säger Skansenakvariets chef Jonas Wahlström.

Nu väntar man på att Tullen i morgon ska komma tillbaka och hjälpa till att fånga in den förrymda ormen.

Gott hopp om att fånga ormen imorgon

Jonas Wahlström berättade i samband med att ormen lokaliserats att den hade möjlighet att förflytta sig längs väggen där den befann sig. Och mycket riktigt tog Sir Vääs den möjligheten.

Jonas Wahlström är dock övertygad om att man kommer att kunna fånga in ormen i morgon.

– Det är jag rätt säker på för Tullens kameror är fantastiska och ser genom allting, jag har gott hopp så att säga eftersom vi vet var han finns. Ungefär, säger Jonas Wahlström.

Så ska ormen fångas i morgon

Det nya infångningsförsöket kommer att gå till precis så som det var planerar att man skulle göra i natt.

– Det vill säga att vi vet exakt var han är och då gör vi som en stor lucka runtomkring som vi öppnar och plockar ut honom, säger Jonas Wahlström.

– Sen får han hamna i husarest som straff för rymningen i ett par dagar.