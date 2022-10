Det var i lördags som Sir Vääs – eller Houdini som Skansen nu kallar honom – rymde från sitt terrarium via en lamparmatur.

Efter nästan en dryg veckas letande har man nu med hjälp av kameror hittat kungskobran i ett avgränsat utrymme nära terrariet. Det meddelar Ana Wahlström, vice chef på Skansen-Akvariet i ett sms.

”Vi jobbar nu för att få fram honom och kommer att uppdatera er så fort vi har fångat in honom. Som ni förstår har vi fullt upp med detta och prioriterar infångandet. Vi kommer inte har tid och möjlighet att kommentera något just nu, då all vår energi ligger på att plocka in ormen. Vi lovar att återkomma så snart det har skett”, skriver hon.

Hittades i en mellanvägg

Jonas Wahlström är ägare på Skansen-Akvariet. Han säger att man lokaliserat Sir Vääs i en mellanvägg nära terrariumet och tror att man kommer fånga in kungskobran inom kort.

– Nu ska vi göra ett större hål för att få fram honom utan att skada honom. Så vi hoppas få ut honom under dagen. Det kommer nog ske under dagen, säger han.

Enligt Jonas Wahlström har den dödliga kungskobran möjlighet att flytta sig längs väggen där han befinner sig.

– Han är säkert törstig, jag tror att han blir glad av att komma ut.

Sedan Sir Vääs rymde har Skansens personal försökt att lokalisera den fyra år gamla kungskobran med hjälp av döda råttor, mjöl och kameror.

Tullverket ringdes in

Mattias Ragert, presschef på Tullverket, uppger att det var tack vare deras team och kameror som Sir Vääs lokaliserades.

Enligt Ragert fick Tullverket en förfrågan av Skansen-Akvariet om att assistera i letandet efter Sir Vääs på torsdagen.

– Vi har tidigare haft samarbete med Skansen så det fanns en upparbetad kontakt. Även om det inte ingår i vårt ordinarie uppdrag så ville vi hjälpa till, säger han.

Myndigheten skickade därefter ut fyra tulltjänstemän till Skansen bärandes på en handburen röntgenapparat och speciella trådkameror.

– Med hjälp av utrustningen lyckades vi lokalisera ormen. Skansen–personalen var med, men det är vi som sköter vår utrustning.

LÄS MER: Premium Så farlig är kungskobran som rymt på Skansen

Motgiftet finns 20 minuter från Skansen