Siffrorna visar: Trump har fel om muren i El Paso

Under Donald Trumps årliga tal i kongressen, State of the union, nämnde han staden El Paso som ett bra exempel på att våldsbrotten minskar om man bygger en mur.

Men efter talet har presidenten fått mothugg – och fakta visar att Donald Trump hade fel i sitt tal.

”El Paso var aldrig en av de farligaste städerna i USA”, twittrar stadens republikanska borgmästare Dee Margo.