Shekarabi: ”Lutar åt ett ja till Nato”

Ardalan Shekarabi uttala sig i frågan om ett svenskt Natomedlemskap.

På Twitter skriver Sveriges Radios politiska kommentator Fredrik Furtenbach att socialförsäkringsministern ”lutar åt ett ja” – även om han inte helt bestämt sig.

Shekarabi är bland de första högt uppsatta inom det socialdemokratiska partiet som öppet säger sig vara positiv till ett svenskt medlemskap.

– Alliansfriheten får inte bli en dogm, säger Shekarabi enligt Furtenbach.

Ministern tillägger:

– Jag är inte säker på att den tjänar oss väl.

Finland och Sverige kan skicka ansökan samtidigt

Under gårdagen rapporterade finska Iltalehti att den svenska regeringen framfört en önskan till Finland om att en Nato-ansökan från de båda länderna ska skickas in samtidigt. Enligt tidningen är de två länderna nu är överens om att tillkännage eventuella ansökningar under vecka 20, alltså någon gång från den 16 till 22 maj.

Enligt vad Expressen erfar är uppgifterna korrekta, och det ska alltså nu finnas en överenskommelse mellan Sverige och Finland om att eventuella ansökningar ska skickas in just den veckan.

Tidpunkten sammanfaller med det finska statsbesöket i Sverige. Finlands president Sauli Niinistö kommer till Stockholm den 17-18 maj.

Uppgifter: Konkreta löften om militärt skydd

Enligt uppgifter till Aftonbladet har Sverige fått konkreta löften om militärt skydd av USA och Storbritannien vid en eventuell Natoansökan.

– Regeringen har fått information från bland annat USA och Storbritannien om hur skyddet och stödet under en eventuell ansökningsprocess kan se ut, säger en regeringskälla till tidningen.

Enligt tidningen handlar det om ökad militär närvaro, fördjupade militära övningar och ”starkt politiskt” stöd från Nato-länder.

