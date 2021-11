Sexbrottsdömda läkarna får behålla legitimationer

Hälso- och sjukvårdpersonal som dömts för brott kan jobba på som vanligt i flera år i väntan på att rättvisan ska ha sin gång. Det visar P1-programmet Kalibers granskning.

En psykolog döms till fängelse för att vid upprepade tillfällen utsatt sin dotter för misshandel, ofredande och olaga frihetsberövande. Hon överklagar och det går nästan tre år innan hennes legitimation dras in.

En läkare som har arbetat för Region Stockholm utsätter patienter, där ibland en kvinna som i Kaliber kallas ”Alice”, för sexuellt ofredande.

– Han ber mig att lägga mig ner på britsen och ställer sig sedan över mig. Och tar hans vänstra hand under kragen, alltså under hakan, och för handen under min tröja, under bh:n, och placerar på mitt bröst. Och den högra handen gör han samma sak med, fast han kommer från andra hållet, så underifrån, och placerar det på mitt bröst. Jag hamnar i total panik, berättar ”Alice” för Kalibers reporter.

Läkaren anmäls, döms i tingsrätten för sexuellt ofredande. Han överklagar först till hovrätten och sedan Högsta domstolen - men tingsrättens dom står fast. Alltjämt kan han träffa patienter.

Behåller legitimationen i år efter dom

Först två år efter domen i tingsrätten lämnar IVO in en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, där de begär att hans legitimation ska dras in.

Maria Åberg på IVO säger det inte är ovanligt att det tar år innan en legitimation dras in.

– Ja, lagstiftningen, den är ju reglerad så att parter har rätt att överklaga en dom, och när man överklagar en dom så tar överklagandet mellan ett halvår och ett år att handlägga i varje instans som berörs, och det medför ju då att ett beslut i ett ärende som rör en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan ta flera år innan det finns en slutgiltig dom.

Men IVO kan begära att någons legitimation ska dras in i väntan på slutgiltig dom. Det ska de göra om det finns sannolika skäl att HSAN i slutändan kommer att landa i att dra tillbaka legitimationen.

Men ett sådant slutgiltigt beslut ska bara göras om det är nödvändigt för att exempelvis garantera patientsäkerheten. I fallet med Alices förövare tycker inte IVO att det är nödvändigt.

– Av tingsrättens dom så framgick det i det här fallet varken att brottslighetens straffvärde, brottets art eller tidigare brottslighet skulle medföra en fängelsepåföljd. Och det saknades även en särskild anledning att befara att yrkesutövaren skulle göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Och med anledning av det så valde vi att inte yrka interimistiskt.