Sexårig flicka hittad mördad

De knappt 7 000 invånarna på Isle of Bute på Skottlands västkust är skakade. Alesha MacPhail hade kommit dit för att ha sommarlov hos sin farmor och farfar. Nu är hennes unga liv släckt.

Lade ut en efterlysning

Hennes farmor Angela King, 46, la ut en efterlysning på Facebook där hon uppmanade vänner och grannar att hjälpa till att leta efter flickan som försvunnit.

Efter några timmars sökande på morgonen i måndags hittades Alesha död i ett skogsområde på ön, någon kilometer från morföräldrarnas hus.

Flickans mamma Georgina Lachrane, 23, befann sig då i sitt hem på skotska fastlandet. Hon fick reda på att dottern saknades genom att läsa det på Facebook, uppger The Telegraph.

"Kan någon tala om för mig vad som hänt min dotter", skrev den chockade mamman i en kommentar.

Flickans mamma Georgina Lachrane, 23, befann sig då i sitt hem på skotska fastlandet. Hon fick reda på att dottern saknades genom att läsa det på Facebook på morgonen. Foto: Privat

Senare på måndagen hämtades hon av polisen och fördes till ön för att identifiera Alesha. Polisen har ännu inte avslöjat hur man tror att flickan dött, men efter en rättsmedicinsk undersökning misstänker man att hon blivit mördad.

Polisen vädjar till allmänheten

På onsdagen hämtades en tonårspojke in till förhör om mordet på Alesha. Enligt polisen är pojken under 18 år, skriver The Scotsman.

Samtidigt vädjar polisen till allmänheten om iakttagelser. Särskilt kring farföräldrarnas hus under natten och morgontimmarna i måndags.

Det är oklart vad flickan gjorde ute vid den tidpunkten och utredarna försöker nu kartlägga hennes sista timmar i livet. Polisen hoppas att hon och en eventuell gärningsman kan ha fastnat på någon privat övervakningskamera i området.

Ett stort antal polismän och kriminaltekniker har under veckan finkammat farföräldrarnas hus och trädgården i jakt på bevis.

LÄS MER: 14-årig flicka mördad – orsakar stor debatt

På gatan utanför har en spontan minnesplats skapats. Folk har lämnat blommor, nallebjörnar och tänt ljus för att hedra den mördade sexåringen.

Flickans mamma Georgina Lachrane sågs djupt rörd placera ett foto av Alesha bland blommorna. Hennes pappa sågs också besöka platsen.

Invånarna i det lilla kustsamhället är i chock. Grova brott är inte vardagsmat på Isle of Bute.

– Jag kände Alesha. Hon skulle aldrig ha lämnat huset ensam. Hon var blond och blåögd, mycket intelligent och rolig. En fin liten flicka, säger en granne till farföräldrarna till The Scottish Sun.