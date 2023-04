En stor grupp människor samlades på en strand vid Isle of Palms, South Carolina, under fredagseftermiddagen med anledning av den lokala elevtraditionen att skippa lektionerna i skolan under en dag.

Men när bråk uppstod på stranden började någon skjuta.

Sex personer personer fördes till sjukhus efter skottlossningen.

Dussintals skrikande människor sågs fly från stranden efter skottlossningen i videor som lagts ut på Twitter.

”En stor polisinsats pågår på platsen”, skriver Isle of Palms-polisen på Twitter.

Offren var mestadels tonåringar enligt polisen. Ingen ska ha fått livshotande skador.

”Flera personer har frihetsberövats”, skriver Isle of Palms-polisen som dock poängterar att man fortfarande utreder om personerna i fråga var involverade i skjutningen.