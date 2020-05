Varannan svensk har förtroende för Stefan Löfven, visar en ny Sifo-mätning som Expressen låtit göra.

När Expressen undersökte väljarnas förtroende för partiledarna i april ökade statsministern med 21 procentenheter, till 47 procent. Löfven samlar nu ytterligare tre procentenheter, och får 50 procent i majmätningen.

– Han har hamnat i en väldigt klar topp. Det är ganska långt till nummer två, som är Jonas Sjöstedt (V) med 41 procent, säger Sifos opinionschef Toivo Sjörén.

Nedtonade konflikter

Även det generella förtroendet för regeringen och Socialdemokraterna har ökat den senaste tiden, och förklaringen handlar tydligt om coronakrisen, enligt Sjörén.

– Det är självklart bra att ha ett högt förtroende i det här läget, för då lyssnar folk på vad man säger.

Hur länge håller siffrorna i sig?

– Just nu är konflikterna mellan olika partier väldigt nedtonade. Hur länge det pågår är svårt att gissa, men det kommer med tiden återgå till ett normalläge i politiken. När krisen är över finns det inte samma anledning att samlas kring en person, då måste man förtjäna förtroendet på ett annat område. Frågor som rör ekonomi och sysselsättning blir allt viktigare på sikt, säger Toivo Sjörén.

Sex av tio kvinnor

Kvinnor har i högre utsträckning förtroende för Stefan Löfven jämfört med män. 61 procent av kvinnorna respektive 38 procent av männen har förtroende för statsministern.

– Förmodligen hänger det ihop med att partifördelningen ser lite olika ut. Kvinnor röstar generellt lite mer på rödgröna partier än män. Sedan vet jag inte om det är något annat som gör att Löfven lyckas bättre bland kvinnor. Det är inget som vi har underlag på.

Det har nyligen förts en mediedebatt om att Löfven duckar för kritiska frågor, men den speglas inte i väljarnas förtroende?

– Debatten har kommit under de senaste dagarna, så vi vet inte än om det får effekt. Men det avgörande handlar snarare hur man upplever att han har hanterat coronakrisen. Både smittan och de ekonomiska effekterna är troligtvis mer styrande.

Språkrören i botten: ”Lite udda”

Sett till partitillhörighet har miljöpartister nu större förtroende för Stefan Löfven, än för de egna språkrören. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) samlar endast 49 procent av MP-väljarna, medan Isabella Lövin (MP) har 80 procent.

– Per Bolund har haft svårt att skaffa sig förtroende, både bland allmänheten och bland sina egna. Det är lite udda att man har högre förtroende för en annan partiledare än sin egen, säger Toivo Sjörén.

De båda språkrören placerar sig i botten av förtroendelistan. Per Bolund, som ökade något i förra månadens mätning, backar nu med tre procentenheter. Det är den enda statistiskt säkerställda förändringen.

– Per Bolund har varit rätt framträdande under den här krisen, så det beror inte på att han är bortglömd. Det kan man däremot säga för de andra partiledarna, att de har försvunnit lite just nu.

Löfven kvar i topp Stefan Löfven (S) 50 (+3) Jonas Sjöstedt (V) 41 (+1) Ebba Busch (KD) 33 (-1) Ulf Kristersson (M) 32 (+/-0) Annie Lööf (C) 29 (+1) Jimmie Åkesson (SD) 25 (-1) Nyamko Sabuni (L) 11 (+/-0) Isabella Lövin (MP) 11 (-1) Per Bolund (MP) 8 (-3)* Andel i procent som uppgav att de hade ganska stort eller mycket stort förtroende. Mätningen gjordes 30 april - 4 maj, med 1 270 webbintervjuer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade panel bland allmänheten mellan 18-79 år. * Statistiskt säkerställd förändring jämfört med förra månaden. Visa mer Visa mindre

Partiledarnas balansvärde Stefan Löfven: +20 Jonas Sjöstedt: +11 Ulf Kristersson: -7 Ebba Busch: -10 Annie Lööf: -14 Per Bolund: -31 Jimmie Åkesson: -34 Nyamko Sabuni: -36 Isabella Lövin: -44 Andel som har förtroende i förhållande till andel som inte har förtroende. Visa mer Visa mindre