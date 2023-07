I mars 2010 hittar polisen kvarlevorna av fyra kvinnliga kroppar på en enslig plats i närheten av Gilgo Beach på Long Island utanför New York. Totalt elva kroppar hittades sedan vid stränderna på ön mellan 2010 och 2012, flera av dem kvinnliga prostituerade. Fallet har under lång tid gäckat polisen på Long Island och det skulle dröja tio år innan flera av de ouppklarade morden fick ett ansikte.

Rex Heuermann, 59, misstänks nu vara seriemördaren som plågat ön under flera års tid, och arkitekten står åtalad för att ha dödat minst tre av de elva kvinnor som hittats på stränderna. Han är för närvarande även huvudmisstänkt i en fjärde mordutredning. Polisen kunde först koppla Heuermann till morden genom DNA-bevis från en pizza samt en beskrivning av mördarens fordon, skriver BBC.

Därefter har allt fler bevis framkommit.

Kusliga frågan i fängelset

Heuermann greps förra veckan och har sedan åtalet väcktes hävdat att han är oskyldig. När den misstänkte seriemördaren häktades hade han enligt CNN endast en fråga till fångvaktarna.

”Är det med på nyheterna?” ska Heuermann ha frågat.

Efter en husrannsakan i Heuermanns bostad på Long Island kunde polisen göra flera intressanta upptäckter. Foto: JOHN MINCHILLO / AP / TT

För tillfället är han placerad under självmordsbevakning i fängelset och polisen har sedan gripandet gjort ytterligare genombrott i utredningen. I jakten på bevis har FBI bland annat beslagtagit över 200 vapen från ett låst kassaskåp i källaren på Heuermanns bostad på Long Island. Därtill ska polisen även ha funnit en tavla som föreställer en misshandlad kvinna, skriver New York Post.

Rex Heuermann äger i dag en arkitektbyrå på Manhattan i New York, men har vid flera tillfällen under 80-talet säsongsarbetat vid en av stränderna i närheten av Gilgo Beach, skriver New York Post.

Åklagaren: ”Kommer kunna bevisa morden”

Under helgen verkställde polisen även en husrannsakan för ett förråd som tillhör den misstänkte seriemördarens familj. Myndigheterna söker nu intensivt efter kroppsdelar eller tillhörigheter som kan kopplas till offren.

Distriktsåklagaren Ray Tierney sa till CNN under tisdagen att utredarna känner sig säkra på att kunna bevisa de tre morden Heuermann för närvarande står anklagad för.

– Just nu har vi en uppsjö av information och bevis som strömmar in, och det kommer dröja ett tag innan vi hunnit gå igenom allt, säger Tierney till CNN.

Misstänkte seriemördaren avslöjad av pizzakartong