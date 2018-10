Tvåbarnsmamman och seriemördaren Joanna Dennehy, 35, är en av två livstiddömda kvinnor i Storbritannien.

Det var 2013 som Joanna Dennehy knivmördade tre män under totalt tio dagar på rymmen.

Tidningen The Sun beskriver det hela som en tio dagar lång ”mordturné”.

Hennes första offer var en 31-årig man som hon hade bestämt en sexträff med. När de två träffades knivhögg hon honom i hjärtat flera gånger och dumpade sedan kroppen i en soptunna.

Ytterligare en man föll offer efter att Joanna Dennehy anklagat honom för att titta på henne när hon var i badrummet – vilket resulterade med flera knivhugg i hjärtat.

Vansinnesdagarna avslutades med att Joanna Dennehy högg ihjäl sin hyresvärd. Efteråt klädde hon kroppen i paljettklänning och dumpade den i ett dike.

– Oops I did it again, sjöng hon glatt i telefonen till en av sina vänner efter att det tredje offret hade dödats.

Den här bilden togs medan Joanna Dennehy var på flykt. Foto: CAMBRIDGESHIRE POLICE

Har hittat kärleken

Joanna Dennehy sitter för tillfället på en isolerad avdelning till följd av ett dramatiskt självmordsförsök i augusti.

35-åringen och hennes flickvän, som sitter på samma anstalt, ska ha ingått en självmordspakt, enligt tidningen Mirror.

De båda överlevde och vill nu i stället gifta sig, samtidigt som det finns planer på att flytta Joanna Dennehy till en psykiatrisk avdelning.

Just nu väntar en juridisk kamp för att få igenom giftermålet och om det hela går vägen kommer Joanna Dennehy tillåtas att ta emot sin flickvän på besök tre gånger per år.

Fångar har, enligt europeisk lag, rätt att gifta sig under sin tid i fängelset men måste först ansöka om tillstånd.

Då tas hänsyn till potentiella säkerhetsrisker vid en eventuell bröllopsceremoni, huruvida förhållandet och bröllopet är genuint och om det finns någon som helst risk att fången kan skada sin partner.

En av de knivar som användes. Foto: CAMBRIDGESHIRE POLICE

Upprörda anhöriga

Den juridiska processen att få igenom ett giftermålstillstånd, anlita en advokat, samt söka godkännande för paret att träffas tre gånger per, är något som hamnar på skattebetalarnas nota, skriver tidningen Mirror, och det är inte billigt.

Något som sägs uppröra anhöriga till Joanna Dennehys offer.

För två år sedan fick Joanna Dennehy ytterligare en advokat avlönad med skattepengar i samband med att hon överklagade ett beslut om att hålla henne isolerad.

Hustrun till den mördade hyresvärden beskrev det hela som ”en förolämpning”, skriver Mirror.

Hoppas bli Hollywoodfilm

Giftasplanerna är inte det enda som skapar rubriker inifrån fängelsemurarna.

Tidningen Mirror rapporterar att Joanna Dennehy även ska ha skrivit erotiska berättelser. Berättelserna ska handla om en kvinna som har sex med män som hon sedan mördar som straff för att de varit otrogna mot sina fruar, vilket stämmer överens med Joanna Dennehys egen historia.

En källa säger till Mirror att 35-åringen hoppas att hennes berättelser ska bli en långfilm i Hollywood.

Joanna Dennehys tre manliga offer. Foto: CAMBRIDGESHIRE POLICE

”Manipulativ seriemördare”

När Joanna Dennehy dömdes till livstids fängelse i februari 2014 förklarade hon för en psykiatriker varför hon knivmördade tre män och attackerade två ytterligare personer.

Det handlade om att testa sina gränser.

– Jag ville se om jag verkligen var så iskall som jag trodde att jag var, och sedan blev det bara mer, ska Joanna Dennehy ha sagt, skriver tidningen Mirror.

Det framkom också att Joanna Dennehy beskrivit morden som ”roliga” under tiden på flykt.

– Jag har dödat tre personer och jag vill fortsätta lite till. Jag vill ha mitt roliga, ska hon ha sagt till en person hon mötte längs vägen.

Under rättegången konstaterade domaren att Joanna Dennehy är en fara för samhället.

– Du är en elak, beräknande och manipulativ seriemördare, sa domaren.

Barnen är rädda

När rättegången mot Joanna Dennehy inleddes tvingades hennes två barn följa rapporteringen via medierna.

Där beskrevs hon som en av landets värsta seriemördare.

Pappan till barnen har tidigare sagt enligt Daily Star att barnen, särskilt den äldsta tonårsdottern, blivit ärrade av det som hänt.

– Hon frågade om hon skulle bli som sin mamma, om hon skulle bli en mördare precis som hon, sa pappan till tidningen.