Sensommaren återvänder – tack vare stormen ”Helene”

Stormen ”Helene” har dragit in över Storbritannien.

”Helene” bildades utanför Afrikas kust tidigare den här månaden och det har därför redan talats om ”Afrikavärmen” som den för med sig.

”Helene” klassades i veckan som orkan med vindar på över 30 meter per sekund. Ovädret har nu nedgraderats under färden över Atlanten till en tropisk storm men väntas ändå medföra hårda vindar och kraftigt regnoväder över Storbritannien.

Men det kraftiga ovädret i Storbritannien innebär att svenskarna får uppleva sensommaren på nytt.

Stormen innebär nämligen att varmare väder är på väg in över Sverige under veckan. Lufttrycken från stormen rör sig nordöst och in över de norska haven och lågtrycket drar med sig varmare luft till Sverige.

Orkanen ”Helene” ger Sverige sensommarväder

Under tisdagen drar sydliga vindar in över landet och Svealand kan räkna med lite regn – men i Götaland väntas det bli uppehåll.

– De här sydliga vindarna kan ge temperaturer på en bra bit över 20 grader och kanske uppemot 25 grader. I Götaland blir det väldigt fint väder med 25 grader och uppehåll, säger Beathe Tveita, meteorolog vid väderinstitutet Storm.

PROGNOS: Så blir vädret där du bor

– För Norrland blir det lite regn i sydliga områden men uppehåll i norra Norrland, fortsätter hon.

Men under kvällen och in på morgondagen väntas vindarna tillta något – vilket innebär att temperaturerna sjunker till runt 20 grader i de södra delarna av landet.

Temperaturerna sjunker i helgen

Men överlag blir det fint väder även på onsdagen innan nytt regn och sydvästliga vindar rör sig in över Västkusten och upp över Dalarna natten till torsdag.

Torsdag och fredag kan ge temperaturer uppemot 20 grader i stora delar av landet – men därefter väntar nytt höstväder.

– På fredag kan det komma in ett kraftigt regnväder över hela södra Sverige och då sjunker temperaturen under femton grader till helgen. Så det blir fint väder fram till helgen men sen sjunker temperaturen kraftigt, säger Beathe Tveita.