Frågan om ett svenskt Nato-medlemskap överskuggar Socialdemokraternas första maj-firande.

Partiet är nu inne i en historisk omprövning och det mesta pekar på att Magdalena Andersson kommer bli den statsminister som för Sverige in i försvarsalliansen – i strid med det Socialdemokraterna tidigare lovat och stått för. Det går dessutom rasande snabbt. En ansökan kommer sannolikt att skickas in redan nu under maj.

Magdalena Andersson betonade på söndagen återigen att vi har en ny verklighet sedan Rysslans startade kriget mot Ukraina den 24 februari, men att det trots det inte en lätt fråga för partiet.

– Det är en väldigt svår fråga. Den kräver en noggrann analys och noggranna överväganden och jag tycker själv att det är svårt. Vi har varit alliansfria i 200 år i Sverige och det har tjänat oss väl. Vi hart varit utanför krig. Samtidigt ser verkligheten annorlunda ut, säger hon.

Angriper Kristersson

Magdalena Andersson väljer nu också att lyfta Socialdemokraternas hantering av Nato-frågan som en styrka, trots att oppositionen kritiserat regeringen för att vara för långsam. Oppositionen tar för lätt på frågan, anser statsministern.

– Jag har varit tydlig hela vägen att det här kräver att man man funderar igenom saker ordentligt och gör en analys. Det skiljer oss socialdemokrater från de borgerliga partierna, som är för Nato oavsett hur omvärlden ser ut. Och Ulf Kristersson som sagt att han beredd att skicka in en Nato-ansökan med en rösts övervikt i Sveriges riksdag. Det tycker jag är ett bekymmersamt förhållningssätt.

Magdalena Andersson konstaterar att det pågår en stor debatt i samhället. Hon hoppas att svenskarna sätter sig in i frågan och ”hör av sig” till politiker.

– Folkets representanter sitter i riksdagen. Och jag skulle aldrig göra som Ulf Kristersson säger att han gör, att han skulle vara beredd att skicka in en Natoansökan med en rösts övervikt. Det skulle jag aldrig göra – det krävs en bredare förankring än så, säger Andersson.

Men kritiken mot M-ledaren ska inte ses som att partiledningen vacklar i Nato-frågan. Enligt Expressens källor har partiledningen redan en klar uppfattning om att Sverige ska gå samma väg som Finland, och ansöka om medlemskap om Finland gör det – vilket Finland kommer göra enligt samstämmiga uppgifter.

Det är också tydligt att Magdalena Andersson allt mer lyfter fördelarna med ett medlemskap i ett sätt att förbereda partiet på den omsvängning som man nu av allt att döma står inför.

Medvind för S

Förberedelserna för ett historiskt Nato-medlemskap sker samtidigt som partiet nu ska sparka i gång valrörelsen, där mycket just nu pekar i Socialdemokraternas riktning.

Partiet ligger klart över valresultatet 2018 i opinionen, och Magdalena Anderssons förtroendesiffror har stuckit i väg rejält sedan Rysslands krig mot Ukraina bröt ut i februari.

Samtidigt pressas partiet av de våldsamma kravallerna under påskhelgen, då minst 100 poliser skadades. Och det är fortsatt jämt mellan blocken.

På söndagen utlovade Magdalena Andersson att de förstärkningar som infördes av a-kassan under pandemin ska permanentas. Det innebär att dagens nivå på a-kassan blir kvar om Socialdemokraterna får som de vill, och inte fasas ut. Kostnaden för detta beräknas till fem miljarder kronor.

– Det är det som kan vara skillnaden för att man ska kunna betala sin hyra eller sina lån, säger Magdalena Andersson.

Hon håller under eftermiddagen första maj-tal på Norra bantorget i Stockholm, det första sedan hon tog över som partiledare och statsminister i november förra året.