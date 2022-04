Senaste nyheterna om kriget i Ukraina 8 april

Zelenskyjs larm om Borodjanka – värre än Butja

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj varnade under natten till fredagen att situationen i Borodjanka är mycket värre än den i Butja.

Morden på civila i staden Butja har fördömts som krigsbrott av väst, och ökat trycket för strängare sanktioner mot Ryssland. Över 300 människor uppges ha dödats av ryska styrkor i staden – varav 50 av dem avrättningar.

Nu säger Ukraina att ännu större skada gjordes av Putins styrkor i Borodjanka, nordväst om Kiev och cirka 15 mil från Butja.

– De har börjat söka igenom ruinerna i Borodjanka. Det är mycket värre, och ännu fler offer, sa president Zelenskyj i sitt tal natten till fredagen.

ISW: Ryssland bildar offensiva enheter i Donbass

Washington-baserade Institute for the Study of War har släppt sin nya dagliga rapport om Rysslands invasion av Ukraina. I rapporten beskriver tankesmedjan hur ryska styrkor fortsatt förbereder inför en storoffensiv i Östra Ukraina under de kommande dagarna, samt att ryska trupper omgrupperat för att bilda offensiva enheter.

Enligt ISW väntas Ryssland även att försöka omplacera skadade enheter som dragit sig ur nordöstra Ukraina till Donbassregionen innan en bredare offensiv genomförs.

Ryssland uppges fortsatt ha som mål att ta kontroll över Slovjansk, belägen mellan ryskkontrollerade Izium och Donetskprovinsen. Detta i ett försök att omringa och skära av den ukrainska armén öster om staden.

Utegångsförbud utlyst i Irpin

Irpins borgmästare Oleksandr Markutjin uppger via Telegram att han fått order av militärförvaltningen i Kiev att utlysa ett utegångsförbud i staden från klockan 21 på torsdagskvällen till och med klockan 9 på måndagsmorgonen.

Anledningen uppges i uttalandet vara att ”de brottsbekämpande myndigheterna ska få rum att verka”, vilket understryks av det faktum att endast myndighetspersoner och volontärer kommer få vistas på Irpins gator under utegångsförbudet.

Staden är en slags förort till Kiev, belägen strax nordväst om huvudstaden strax före Butja. Med anledning av utegångsförbudet kommer den som vill resa till Butja att få ta en alternativ väg.

Irpin är en av de tre förorterna till huvudstaden som ansers varit mest ansatta av ryskt bombardemang under tiden då den ryska ockupationsmakten försökte omringa huvudstaden.

Skadade Fox News-korrespondenten tackar vården

Den 15 mars dödades Fox News-journalisten Pierre Zakrzewski och den ukrainska journalisten Oleksandra Kuvshynova i en rysk attack, vilken Fox News-korrespondenten Benjamin Hall också skadades. En dryg halv månad senare uppger Hall att han nu vill berätta om attacken de utsattes för.

I ett inlägg på Twitter ger han först en homage till sina två döda kolleger, och berättar sedan om händelsen.

”Summan är följande. Jag har förlorat halva mitt ena ben och foten på det andra. Den ena handen försöker de sy ihop, mitt ena öga fungerar inte längre och jag har knappt någon hörsel. Samtidigt har jag haft en otrolig tur som fortfarande är kvar, det är tack vare vården”, skriver han.

LÄS MER: Senaste nytt om invasionen av Ukraina