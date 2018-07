Sju SAS-flyg till semesterorter i Europa har ställts in under helgen. Det är en av årets mest intensiva flyghelger vilket gör det svårare att få in ersättningsplan och trycket på kundtjänsten är stort.

– Jag hoppas att våra resenärer kan ha tålamod och vi hjälper dem så fort vi kan för att de ska komma fram till sina destinationer, säger Freja Annamatz, presschef på SAS.