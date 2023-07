Det var under sommaravslutningen på en skola i Wimbledon i London som en bil plötsligt körde in genom stängslet. Eleverna och lärarna i årskurs tre hade samlats ute på skolgården under torsdagen för en sista picknick innan det var dags för sommarlov.

Land Rovern som kraschade in lämnade 16 personer skadade och en flicka död. Totalt fördes tio personer på sjukhus. En 8-årig flicka och en 40-årig kvinna är fortfarande inlagda med livshotande skador.

Flickan som miste livet var 8-åriga Selena Lau, elev på the Study Prep school i London. I ett uttalande på fredagskvällen beskriver hennes föräldrar sin saknade dotter:

– Selena var en intelligent och fräck tjej som var beundrad och älskad av alla. Familjen önskar att deras privatliv respekteras under denna sorgsna tid, säger de enligt Daily Mail.

Utanför skolans grindar är det fullt av blommor och meddelanden som lämnats till Selena.

”Du kommer alltid vara vår lysande stjärna. Vi saknar dig så mycket”, står skrivet på en av lapparna.

Förare gripen

Föraren av bilen, en 46-årig kvinna, greps på torsdagen för misstanke om orsakat dödsfall genom farligt körande. Under fredagskvällen har hon dock släppts mot borgen.

– Undersökningen är fortsatt i ett tidigt stadie och polisen vidhåller ett öppet sinne samtidigt som vi följer upp alla spår. Vi ber folk att inte spekulera om omständigheterna medan arbetet pågår, sa den brittiska polisen i ett uttalande enligt Daily Mail.