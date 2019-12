Var det ett väntat besked?

– Inget är väntat just nu, men det är lite förvånande, att man backar så pass mycket som man gör. Min tolkning att det här är en stor seger för Vänsterpartiet, men också för Socialdemokraterna, för det här är ingen politik de egentligen vill sjösätta. Frågan är vad Centerpartiet och Liberalerna fått för det här?

Hur stort bakslag är detta för Centerpartiet, som ju haft reformen som en hjärtefråga?

– Det har varit rejäl kritik från alla håll och kanter för den här reformen, och C har själva medgett delar av den. Det här blir ett bakslag för C, speciellt eftersom det visar att det finns möjlighet för att regeringen visst ger V inflytande, och de skulle inte ha något inflytande alls. Det blir intressant att höra hur C motiverar det här. Man kommer troligen att säga att alternativet är värre.

Stärker detta relationen mellan C och S?

– Jag tror att det här knyter samman partierna i januariavtalet, inte minst C, för det är något som har gjort att man gått med på att backa. Det är kanske något man har fått igen. Samtidigt har C redan fått väldigt mycket, och det kan ha legat i Löfvens argumentering.

Kommer det här är att stävja kritiken – vilka är mest nöjda?

– Vänsterpartiet har fått en seger och är mycket nöjda. Frågan är om Kristdemokraterna och Moderaterna kommer inte att vara så fullt nöjda, med tanke på att LOV, lagen om valfrihet, skrotas. Jag skulle säga att beskedet är en framgång för V och S.

