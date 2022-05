Efter att UG fått tips om att två män med nyckelroller inom Securitas utgör säkerhetsrisker så beslutade de sig för att skugga männen under säkerhetsmässor, konferenser och luncher, och avlyssna deras samtal under ett halvårs tid.

Det rör sig om en man som UG i reportaget ”Securitas hemligheter” kallar för ”chefen”, som bland annat har ansvar för kontraktet som bolaget har med Försvarsmakten, och en man som de kallar för ”säljaren”.

Malmö stad är en av kommunerna som har ett avtal med Securitas och varje år köper staden ordningsvakter och personskydd för omkring 8 miljoner kronor av bolaget.

Securitas tidigare sexköpsskandal Securitas grundades i Helsingborg på 1930-talet och har i dag vuxit till en av världens största säkerhetsbolag. Bolaget har 345 000 anställda i 47 länder. I den senaste årsredovisningen hade bolaget en försäljning på 107 miljarder kronor. Bolagets nyckelvärderingar är ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. 2010 så blev bolagets vd misstänkt för sexköp. I juli 2012 så fälldes han av Svea hovrätt för brottet. Han omplacerades sedan och jobbade kvar på företaget i flera år innan han slutade självmant. Källa: Uppdrag granskning/Securitas Visa mer

I samtalen som UG avlyssnar och spelar in nämner ”säljaren” en Londonresa som han gjorde tillsammans med två tjänstemän från Malmö stads säkerhetsavdelning i augusti förra året.

– Stora jävla groggar. Jättebilligt. Kostade 3,50 styck. Så efter en och halvtimme var vi bra dragiga. Vi var så jävla nöjda efter den kvällen. ”Tjänstemännen” var helt lyriska. De fick ju flyget och hotell med frukost. Och sen så fick de två middagar faktiskt.

Samtalen visar även att ”chefen” känner till resan.

– Ja, hahahaha, de var nere med honom nu i England. De får inte resa lika mycket längre. Men de är verkligen mutkolvar. Haha. De är bara där och festar, hörs ”chefen” säga.

Hotellräkningen visar: Bjudresa

UG har fått tillgång till hotellräkningen från vistelsen. Där tituleras tjänstemännen som ”kunder” till Securitas och betalningen har gjorts med bolagets kreditkort.

Kommunens säkerhetschef Ulf Nilsson berättar för UG att tjänstemännen först nekat till att resan har ägt rum, och sedan hävdat att det rörde sig om en ”tjänsteresa” trots att de varken registrerat arbetstid eller lämnat in reseräkningar.

Malmös stad polisanmälde och sade upp tjänstemännen i början av maj, efter att UG börjat ställa frågor.

Inspelade samtal tyder även på att det inte gick rätt till när Securitas vann miljonupphandlingen hos Malmö stad.

– ”Säljaren” körde ju under bordet med dom här två mutkolvarna. Så vi visste om vi låg rätt eller inte rätt. Säger det till legal (juristerna) då åker man ju utför, he he he. Shit alltså, hörs ”chefen” säga i ett samtal.

Några månader efter upphandlingen bjöds tjänstemännen på Londonresan, enligt UG.

Securitas-männens besök på spanska bordellen

Under UG:s granskning hör de även ”säljaren” tala om ”huset i Spanien” vid flera tillfällen. I ett samtal berättar han mer om en rumänsk kvinna han träffat där.

– Jag har hittat henne tre gånger. Men hon är världsklass. Jag ska säga så här, man ska inte inbilla sig att hon tycker att det är kul, men. Hon stönade, säger ”säljaren”.

Han nämner även att ”chefen” varit på resa till Spanien och besökt huset.

Vilket ”chefen” själv bekräftar i ett annat samtal:

– Sist jag fick något det var när jag var med ”Säljaren” i Spanien där. Dom är tydligen där i två månader och sen åker dom till ett annat land, det är så där trafficking litegrann.

När UG besöker lokalen, som är en bordell förtäckt till spelhall, i Spanien erbjuds de direkt sexuella tjänster och narkotika.

– Den typen av beteenden är fullkomligt oacceptabelt och personligen tycker jag det är sorgligt att vi år 2022, att människor eller företrädesvis män kan tycka att det är okej att köpa en annan människas kropp så att, det i sig är hemskt. Inga individer som har det beteendet ska arbeta på Securitas, säger Securitas Sverige-vd Carl Dahlén till UG.

Dagen efter intervjun får ”chefen” och ”säljaren” sparken under pågående internutredning.

Avsnittet ”Securitas hemligheter” finns från onsdagsmorgonen på SVT Play och sänds klockan 20 på SVT1.