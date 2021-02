SD-politikern anklagas för kriminella målvakter

David Perez, i dag SD:s regionråd i Region Uppsala, har i cirka ett år varit tjänstledig från riksdagen på grund av en tvist med Skatteverket, som bland annat UNT har rapporterat om vid flera tillfällen.

Trots att skattetvisten inte är avgjord så har Sverigedemokraternas partiledning backat upp hans nya roll som riksdagsledamot. Men Expressens granskning visar att tvisten – där Perez i nuläget krävs på cirka tio miljoner kronor – innehåller betydligt mer besvärande inslag för Perez än vad som hittills har varit känt:

Perez dumpar bolag när Skatteverket börjar granska dem - samtidigt som miljonbelopp slussas utomlands.

Ökända ekobrottslingar har, enligt Skatteverket, agerat målvakter i Perez bolag.

Miljonkarusellen i bolagen kopplas till skatteparadis och advokatfirman Mossack Fonseca i Panama.

Gömde undan tillgångar i skatteparadis

Skatteverket kom David Perez på spåren bland annat med hjälp av den så kallade Panamaläckan som slog ned som en bomb i skatteparadisvärlden 2016.

Den tyska tidningen Süddeutsche Zeitung hade året innan kontaktats av en anonym källa som delade med sig av 11,5 miljoner dokument kopplade till den Panamabaserade advokatfirman Mossack Fonseca.

Läckan, som sedan hanterades av det internationella journalistnätverket ICIJ, visade hur personer, företag och banker tagit hjälp av Mossack Fonseca för att registrera brevlådeföretag i skatteparadis för att gömma undan tillgångar från beskattning.

Granskningen i korthet Skatteverket anklagar SD-politikern David Perez för att ha dumpat bolag och använt kriminella målvakter när myndigheten började utreda honom. Syftet ska, enligt Skatteverket, ha varit att ”undanhålla handlingar” och ”tillgodogöra sig skattefria uttag”. Skattetvisten rör 44 miljoner kronor i aktier som överförts från två skatteparadisbolag till ett svenskt bolag som kopplas till Perez. Drygt 25 miljoner har sedan slussats vidare ut ur Sverige. Skatteverkets krav på Perez är i dag cirka tio miljoner kronor – ett krav som han tillbakavisar helt. 1 mars tillträder Perez som riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Visa mer

Panamaläckan visade hur personer tog hjälp av Mossack Fonseca för att gömma undan tillgångar i skatteparadis. Foto: ALEJANDRO BOLIVAR / EPA / TT NYHETSBYRÅN

I dokumenten fanns högt uppsatta personer som Ukrainas president Petro Porosjenko, Islands statsminister Sigimindur Davið Gunnlaugsson och Saudiarabiens kung Salman bin Abdul Aziz.

Lite i skymundan av de prominenta namnen som exponerades i läckan har Skatteverket fortsatt att plöja igenom materialet i jakt på svenskar som misstänks ha gömt undan tillgångar i skatteparadis.

Jakten underlättades också av ett nytt informationsutbytesavtal med Luxemburg som började gälla 2015. Med hjälp av avtalet fick Skatteverket ut uppgifter om ett Panamaregistrerat bolag, Damida SA, där David Perez, tillsammans med några familjemedlemmar, stod som ”beneficial owner”. Det innebär, enligt Skatteverket, att Perez ska ses som ”verklig ägare”.

Aktier för 44 miljoner fördes över

Bolaget var registrerat hos Mossack Fonseca och handlingar som Skatteverket tog del av från läckan sa att David Perez var ”styrelseledamot/sekreterare” när bolaget bildades.

Från Luxemburg kom också uppgifter om ett annat skatteparadisbolag, Zerep Trust LLC. Bolaget var registrerat i Delaware i USA och David Perez ska, enligt Skatteverket, också ha varit delägare i det tillsammans med en familjemedlem.

Skatteverket kunde sedan se hur aktier för sammanlagt 44 miljoner kronor – i bolag som ABB, Securitas och Volvo – överförts under 2013 och 2014 från de två skatteparadisbolagen till David Perez svenska bolag, Larenta Holding AB.

Om en vecka tillträder David Perez som riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Foto: SVEN LINDWALL

Förklaringen till varför aktierna flyttats uppdagades när Skatteverket tog del av telefonsamtal mellan en familjemedlem till Perez och banken Nordeas Luxemburgfilial, som agerade mellanhand i hanteringen av skatteparadisbolagen.

I samtalen berättade familjemedlemmen att han ville undvika skatt på utdelningarna från aktierna i de utlandsregistrerade bolagen, så kallad kupongskatt. Skatten som sedan uppstod i det svenska bolaget skulle, enligt Skatteverkets granskning, sedan försvinna genom att kvittas mot förluster.

I ett telefonsamtal till Luxemburg uppskattade familjemedlemmen hur mycket det handlade om i utdelningar:

– Det blir i alla fall halv miljon om vi säger med alla aktier, halv miljon och räntor på den. Vi säger 30 procent är 150 000 kronor.

Med uppgifterna från Luxemburg och läckan från Mossack Fonseca hörde Skatteverket av sig David Perez bolag, vilket ledde till febril aktivitet.

Bolaget tömdes

Kort tid efter Skatteverkets uppvaktning tömdes Perez bolag i slutet av 2017 på drygt sju miljoner kronor som snabbt slussades ut till Spanien. Myndighetens granskning visade att sammanlagt drygt 25 miljoner kronor överförts från bolaget till bolag i Spanien och Nederländerna under åren 2013 till 2017.

I samma veva när Skatteverket började sin utredning så hoppade David Perez av styrelsen för bolaget och uppgav sedan att han sålt sina aktier i bolaget. Under en kort tid blev en familjemedlem till Perez ny styrelseledamot, men in i styrelsen kom också en nu 61-årig man som pekas ut som bolagsmålvakt av Skatteverket.

UNT har tidigare berättat att målvakter nämns i utredningen mot Perez, men Expressen kan nu avslöja nya detaljer.

Skatteverket möttes av bristfällig bokföring och lägger ansvaret på David Perez.

En granskning av den 61-årige mannen visar att han de senaste åren inte har lämnat in några deklarationer och att han har varit skönstaxerad. Han har också varit flitigt förekommande i bolagskonkurser och enligt Kronofogden saknar han tillgångar som de kan utmäta för att täcka skulder. 2018 dömdes han också för bokföringsbrott efter en av konkurserna.

Den utpekade bolagsmålvakten var inte det enda hindret när Skatteverket ville fortsätta utreda Perez bolag. Myndigheten, som inte fick några svar på sina förfrågningar till bolaget, tvingades gå till domstol för att kunna göra besök hos bland annat bolagets bokförare, en i dag 84-årig man i en kranskommun till Stockholm, för att hämta in bokföringen.

”Målvakter har satts in”

Trots att bolaget enligt lag löpande ska hålla koll på sina räkenskaper så möttes Skatteverket av väldigt bristfällig bokföring. Myndigheten lägger ansvaret på David Perez.

”Du är som firmatecknare och bolagets ägare ansvarig för bolagets handlingar”, skriver Skatteverket i ett beslut och fortsätter:

”Denna ovilja till att samarbeta framkom även vid bolagets enda kontakt med Skatteverket. När Skatteverket har påbörjat en utredning har bolaget tömts på tillgångar och medlen har betalats ut till utlandet. Målvakter har satts in i bolagets styrelse.”

Och vidare:

”Skatteverket kan inte se något annat syfte med detta händelseförlopp än att undanhålla handlingar och att möjliggöra transfereringar av pengar genom Sverige och på detta sätt tillgodogöra sig skattefria uttag.”

”Målvakter har satts in i bolagets styrelse”, skriver Skatteverket.

När Expressen får tag på den utpekade målvakten på telefon säger han sig vara till sjöss. Han säger att han inte känner igen sig i Skatteverkets beskrivning av honom som en bolagsmålvakt, som används för att undkomma ansvar för miljonrullningen i bolaget.

När Expressen sedan söker honom igen skriver han i ett sms: ”Jag vill inte att du kontaktar mig igen.”

Dömda för häleri och stölder

Upplägget med brottsbelastad bolagsmålvakt var ingen engångsföreteelse.

I samma utredning nämns också ett annat bolag, Damida AB, där David Perez satt som styrelsesuppleant och en familjemedlem till honom som styrelseledamot. De hoppade båda av styrelsen i slutet av 2018 när Skatteverket hört av sig. In kom i stället två män, som är nolltaxerare och saknar tillgångar enligt Kronofogden.

Den ene av dem är en i dag 63-årig man som bland annat är dömd för grovt häleri, medhjälp till grovt skattebrott vid tre tillfällen och fyra fall av grovt bokföringsbrott. Den andre mannen är i dag 54 år, han saknar bostadsadress och har dömts för bland annat häleri, olaga hot, flera stölder och återkommande narkotikabrottslighet.

När Expressen söker den 54-årige mannen hör ett ombud för honom av sig. Ombudet säger att den utpekade målvakten använts mot sin vilja i flera bolagssammanhang och att han gjort anmälningar till både polisen och Bolagsverket. Ombudet säger att hans klient inte vet hur han hamnade i bolaget som kopplas till David Perez, utan att han upptäckte det när en bekant googlade på hans namn.

Expressen har kartlagt de utpekade bolagsmålvakterna och sett att det finns bolagskopplingar mellan två av dem – 61-åringen i Larenta Holding AB och 63-åringen i Damida AB – och David Perez bokförare.

– Jag har hjälpt till med bokföringen. Jag har absolut inte hjälpt till med vilka som sitter i styrelsen, säger den 84-årige bokföraren.

Skatteverket om de så kallade målvakterna i bolaget.

När Expressen då redogör för hans bolagskopplingar till två av målvakterna medger han att han ”känner till namnet” på den utpekade målvakten i Perez bolag Larenta Holding AB, men tillägger att Skatteverket kan ”påstå vad som helst”.

På frågor om han slagit larm om den bristfälliga bokföringen i Perez bolag säger han:

– Tjata inte om att det är jag som bokfört för det är en praktisk sak. Om jag skulle råka bokföra fel så är det styrelsen som ansvarar för det, säger han och tillägger att han redogjort för Skatteverket om bokföringen.

Skatteverket menar att David Perez ska betala skatt för passiv näringsverksamhet och kapitalskatt för miljonrullningen i bolagen som de kopplar till honom. Efter att myndigheten i somras också lagt på skattetillägg ligger det samlade skattekravet på SD-politikern i nuläget på cirka tio miljoner kronor.

”Underskrifter har förfalskats”

David Perez tillbakavisar Skatteverkets krav i sin helhet. I svar till myndigheten skriver han att han inte minns dokument som han har skrivit under, att hans underskrift har förfalskats och att han till och med skrivit på dokument ”in blanco” i förtroende.

Perez menar att han inte har haft något delägande i de två skatteparadisbolagen. Detta trots handlingar om ”beneficial owner” som Skatteverket tagit del av och att uppgifter från Luxemburg och Sverige tyder på att han har varit aktiv i Damida SA och haft rätt att disponera konton i Zerep Trust LLC.

Perez menar att han inte heller har varit ägare till bolaget Larenta Holding AB, där han stått som ägare i aktieboken, varit firmatecknare och undertecknat årsredovisningar.

David Perez tillbakavisar Skatteverkets krav i sin helhet. Här flyr han från Expressens frågor. Foto: SVEN LINDWALL

Istället pekar Perez ut familjemedlemmen, som ringde samtalen om att undvika kupongskatten till Nordea i Luxemburg. Det är familjemedlemmen som genom fullmakt och avtal ska ha varit verklig ägare till det svenska bolaget, enligt Perez.

David Perez har utåt sett stått som ägare till bolaget men han hävdar att det egentligen är du som ägt och styrt det. Har han varit som en bolagsbulvan åt dig?

– Nej, nej, säger familjemedlemmen.

Han återkommer senare på mejl och skriver att bolaget ”var ett bolag där jag var ensam ägare samt huvudman fast David under viss tidpunkt framstått såsom fiduciär (betrodd, reds anm) ägare å mina vägnar.” Han skriver också att de av Skatteverket utpekade målvakterna är ”personer som är och har mitt fulla förtroende, som tillsattes av mig och på mitt uppdrag.”

Skatteverket ifrågasätter förklaringarna

Men Skatteverket har motsatt sig Perez förklaringar och bland annat ifrågasatt trovärdigheten i handlingar som den blivande SD-riksdagsledamoten har lämnat in. Myndigheten skriver bland annat att olika dokument som lämnats in under processen kan ”tyda på att det upprättas avtal vart efter de behövs och passar i den aktuella situationen.”

David Perez menar också att miljonerna som gått mellan bolagen ska ses som lån från skatteparadisbolagen och att lånen sedan betalats tillbaka genom utbetalningarna till bolagen i Spanien och Nederländerna. Perez uppger att han personligen inte ska ha berikats av överföringarna.

Skatteverket motsäger sig förklaringarna från David Perez.

Skatteverket har ifrågasatt låneförklaringen. Myndigheten menar att handlingar som dykt upp under processens gång inte visar att det funnits någon affärsmässighet i överföringarna utan att det skett ”en ren förmögenhetsöverföring utan motprestation” där utbetalningar kommit hans familj till godo.

Syftet ska, enligt myndigheten, ha varit att undvika skatt och dölja upplägget:

”Överföringarna är i stället en del i en transaktionskedja där man flyttat aktier för att undvika kupongskatt och informationsutbytet”, skriver Skatteverket i ett beslut från i somras.

”Jag har inget att tillägga”, säger David Perez när vi efter en veckas tid väl får tag på honom. Foto: SVEN LINDWALL

”Jag ska upp och arbeta”

Expressen har i en veckas tid bett om att få en tv-intervju med David Perez, utan resultat. När vi väl får tag på honom för att ställa frågor säger han:

– Jag har lämnat en kommentar. Jag har inget att tillägga.

Men någon kommentar om de brottsbelastade bolagsmålvakterna, de 44 miljoner kronorna som slussats från bolag i skatteparadis eller den bristfälliga bokföringen har inte Perez lämnat. Istället har han, via Sverigedemokraternas pressavdelning, skickat en allmän kommentar om sin skattetvist:

”Jag vidhåller det som jag tidigare framfört, att Skatteverkets bedömning är felaktig. Detta rör medel som redan beskattats. Vidare vill jag understryka att det inte föreligger några oegentligheter. Detta har både konkursförvaltaren och Ekobrottsmyndigheten landat i. Är det så att man anser att mer skatt behöver inbetalas kommer jag givetvis att göra det. Vi har alla rätt att begära en rättvis prövning av skattemål.”

Hur kommer det sig att det sattes in ekobrottslingar som målvakter i bolagen som kopplas till dig?

– Jag har ingen kommentar.

– Jag ska upp och fortsätta arbeta. Du får respektera det, säger Perez.

När Expressen fortsätter att ställa frågor om hans agerande när Skatteverket började sin utredning så går han snabbt i väg och låser in sig.

David Perez går fort i väg från Expressens frågor. ”Jag ska upp och fortsätta arbeta”. Foto: SVEN LINDWALL

Skattetvisten ligger nu hos förvaltningsrätten i Stockholm som inte har bestämt något datum för när målet ska avgöras. Expressen har sökt den 63-årige mannen som av Skatteverket pekas ut som bolagsmålvakt i Damida AB.