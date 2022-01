SD näst största parti – går om Moderaterna

Socialdemokraterna ökar och skulle om det var val i dag få strax över 30 procent i Kantar Sifos sammanvägning av opinionsmätningar, som görs för Ekots räkning. Partiet gick framåt även i decembermätningen och ökningen bekräftas nu med 2,3 procentenheter.

Sämre går det för Moderaterna som fortsätter att tappa väljare och får i mätningen 19,7 procent. De har det största tappet bland partierna på -1,4 procentenheter.

– Det är säkert ur politisk synvinkel ett besvärligt läge om man ska vara en tydlig statsministerkandidat, säger Toivo Sjörén som är chef för opinionsundersökningar vid Kantar/Sifo till Ekot.

MP och L under spärren

Det innebär att Sverigedemokraterna går om Moderaterna och skulle, enligt Svensk väljaropinion, bli det näst största partiet om det var val i dag.

Sverigedemokraterna ligger kvar på 19,8 procent.

I november tappade Miljöpartiet och hamnade under riksdagsspärren. I decembermätningen ligger de kvar på under fyra procent. Det gör även Liberalerna som återigen halkat under 3 procent.

S, C och V får tillsammans 47,6 procent. Oppositionen med M, KD och SD får 44,7 procent.