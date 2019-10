SD för första gången ikapp S bland LO-medlemmar

De nära banden mellan Socialdemokraterna och LO är enligt många en stor del av förklaring till att socialdemokratins historiskt mycket starka ställning i Sverige.

Det är LO:s medlemmar som i stor uträckning utgjort basen som burit fram partiet och gett det regeringsmakten i val efter val under de senaste 90 åren.

Så sent som i mars 2010 uppgick stödet för Socialdemokraterna bland LO-medlemmarna till över 60 procent. Men sedan dess har det skett en dramatisk utveckling: På de knappt tio år som gått har stödet för Socialdemokraterna bland LO:s medlemmar halverats, och uppgår i dag till endast 30,6 procent.

Siffran saknar motstycke

Inte ens en tredjedel av LO:s medlemmar uppger alltså att de skulle rösta på S om det vore val i dag – en siffra som saknar motstycke historiskt.

Och Socialdemokraterna är heller inte längre största parti bland LO:s medlemmar. Enligt Sifo, som vägt samman sina opinionsmätningar i september och oktober för att få ett större underlag, uppgår stödet för Sverigedemokraterna nu till 31 procent bland LO:s medlemmar.

Skillnaden mellan S och SD är så liten att det inte med säkerhet går att fastställa vilket parti som är störst, men trenden råder det inga tvivel om.

– Jag skulle säga att det här i grunden förändrar bilden av hur LO-medlemmar röstar och det kommer naturligtvis påverka både LO och Socialdemokraterna mycket om det här står sig och utvecklingen håller i sig, säger Toivo Sjörén på Sifo.

– Om Socialdemokraterna inte lyckas ersätta LO-medlemmarna med andra väljargrupper är det i grunden regeringsmakten som står på spel för S, fortsätter han.

Att LO-medlemmarnas väljarsympatier är viktiga för S är ingen hemlighet, och det fallande stödet har skapat allt större nervositet i såväl LO-borgen som i S-ledningen de senaste åren. Och insatsen är också hög. Det handlar om precis det man inom arbetarrörelsen sett som den stora framgångsfaktorn: Den fackligpolitiska samverkan.

Länge pratade man om att andelen LO-medlemmar som röstar på S inte får gå under 50 procent för att kunna legitimera det stora stödet LO ger till S. Det klarade man fram till valet 2014, då S fick 53 procent av LO-medlemmarnas röster.

SD äter sig in i basen

Men Sverigedemokraterna började vid den här tiden att äta sig in i den socialdemokratiska basen på ett sätt man tidigare aldrig upplevt, även om både Moderaterna under Fredrik Reinfeldt och Vänsterpartiet under Gudrun Schyman hade vissa framgångar i LO-kollektivet.

Så redan inför valet 2018 rådde mer eller mindre panik i LO-borgen, och LO sjösatte också den mest omfattande kampanjen riktad mot sina egna medlemmar i organisationens historia.

Totalt deltog 100 000 LO-aktiva i arbetet att få de 1,4 miljoner medlemmarna att rösta S. Det upprättades bland annat 40 ringcentrum runtom i landet, och 30 000 personer hjälptes åt med totalt en halv miljon samtal till LO:s medlemmar. Det är något Dagens industri tidigare rapporterat om.

Kampanjen beskrivs i efterhand som framgångsrik, men det säger mer om förväntningarna. För det var till slut bara 41 procent av LO-medlemmarna som röstade på S i valet – alltså klart under den magiska 50-procentsgränsen. Men att man var så pass nöjda i LO-borgen berodde sannolikt på att avståndet till SD blev betryggande 17 procent.

Men nu, ett drygt år efter senare, är de 17 procenten utraderade, och SD är till och med på marginalen något större än S.

Sätter press på LO

Toivo Sjörén på Sifo tror det kommer ställa till stora problem, inte bara för S, utan även för LO:s ledning.

– För LO är det såklart ett stort problem om man inte har medlemmarna med sig, om 70 procent av dem röstar på något annat parti när man ska stödja Socialdemokraterna i en valrörelse. Det gör att det nära samarbetet mellan S och LO sannolikt kommer bli mer ifrågasatt, säger han.

Samverkan mellan Socialdemokraterna och LO handlar också om pengar. Under åren 2015-2018 skickade LO och dess förbund sammanlagt in hela 46 miljoner kronor i ekonomiskt stöd till S, vilket motsvarar nästan halva S valbudget 2018. Det framkommer av en genomgång av Dagens industri.

Sedan valet 2018 har det dock uppstått en diskussion i flera förbund om rimligheten i att ge pengar till S och Kommunal meddelade tidigare i år att man helt drar in det direkta ekonomiska stödet till S.

Kvinnorna lämnar S

För Socialdemokraterna är väljarflykten till SD ett direkt hot mot partiets ställning. Och går man in och studerar siffrorna i detalj och delar upp dem även på kvinnliga och manliga LO-medlemmar framträder också ett nytt mönster: Det som i stor uträckning förklarar S kraftiga tillbakagång sedan valet förra året och SD:s uppgång är att även LO-kvinnorna nu överger S och går till SD.

Hör när L-ledaren tycker att Åkesson gärna får höra av sig.

Bland manliga LO-medlemmar har SD varit stora länge, men Jimmie Åkesson och hans parti har haft stora svårigheter att nå kvinnorna, men nu tycks något alltså ha hänt.

Bara sedan i mars i år har S tappat över 10 procentenheter bland LO:s kvinnliga medlemmar, från 41,8 till 31,1 procent.

Samtidigt har stödet för SD i samma grupp ökat till 21 procent, en uppgång med 7,5 procentenheter under samma period.

S: ”Bekymmersam trend”

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad tror att S nedgång inom LO beror på gängvåldet.

– Vi har en tuff tid bakom oss med alltifrån gängskjutningar till andra grova våldsbrott och där vi som regeringsparti får betala ett högt pris i opinionen, säger hon.

Hur pass bekymmersamt är det för S när basen för partiet lämnar?

– Vi har ett viktigt jobb att göra, både vad gäller att påminna om varför vi är det bästa partiet för vanliga löntagare, men också på att visa på skillnaden mellan vår politik och den som SD står för när man synar dem närmare, säger hon och fortsätter:

– Det är inte givet att resultatet hade varit samma om det varit lika känt att SD vill avskaffa de fackliga skyddsombuden på våra arbetsplatser. Med det sagt är det klart att det är en bekymmersam trend, och något som vi tar på största allvar. Men även om läget är bekymmersamt är jag övertygad om att vi har stora möjligheter att vinna tillbaka förtroendet hos LO:s medlemmar.