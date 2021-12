Satte upp julpynt tidigt – hotas med dryga böter

Familjen Moffa, som bor i Tampa-förorten Westchase i Florida, satsar gärna lite extra på julpyntet genom att anlita en expert till att hänga ljusen på villan.

– Den 6 november var enda datumet han kunde så vi tog det, säger Michael Moffa till Fox 13.

Familjen fick en rejäl överraskning när de fick en skriftlig varning av sin villaägareförening som hävdade att julpyntet bröt mot föreningens regler om att julpynt inte får hängas upp före tacksägelsedagen (som inträffade 25 november i USA). Om inte julpyntet togs ner hotades familjen med böter på motsvarande 900 kronor om dagen, eller maximalt 9 000 kronor för en månad.

Chelsea Moffa gjorde ett Facebook-inlägg om händelsen som blev viralt. Hon har fått många uppmuntrande tillrop.

– Jag är tacksam för det, det känns som om hela landet har enats kring detta, säger Chelsea Moffa.

Mariah Carey: ”Man kan inte lagstadga om festligheter!”

Till och med sångerskan Mariah Carey har gett sig in i debatten. En Twitter-användare länkade till nyheten och undrade vad Carey, vars ”All I Want For Christmas” spelas livligt i juletid, skulle ha tyckt om det hela. Och Carey svarade:

”Min personliga preferens är att vänta tills efter tacksägelsedagen men man kan inte lagstadga om festligheter!”

– Det gläder oss att hon är på vår sida, säger Chelsea Moffa.

Villaägareföreningens advokat säger att varningen skickades ut på grund av att en granne hade klagat på julpyntet men att det krävs en omröstning bland föreningens medlemmar innan det kan bli fråga om att dela ut böter. Någon sådan omröstning har inte ägt rum.

Michael Moffa hoppas att villaägareföreningen kommer att se över regelverket inför nästa jul.

– Jag förstår att det finns riktlinjer, men det här var lite extremt, säger Michael Moffa.

