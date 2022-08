Minst en person ska ha dödats i samband med tisdagens explosioner vid den ryska flygbasen Saky, belägen på ukrainska Krimhalvöns västkust.

Kiev har inte officiellt tagit på sig attacken – men flera ukrainska källor hävdar att landets armé låg bakom explosionerna.

Ryssland däremot, hävdar i stället att explosionerna orsakades av en olycka kopplat till flera ammunitionslager på basen.

Satellitbilder, tagna av det amerikanska bolaget Planet Labs PBC, visar förstörda flygplan, kratrar och flera förstörda byggnader.

Militärexperten: Bilderna går emot Rysslands version

Ukrainska källor har uppgett för Washington Post och New York Times att det var ukrainska specialstyrkor som låg bakom explosionerna på tisdagen. Det har även spekulerats i om ukrainska långdistansrobotar avfyrats från ukrainskt territorium.

Lars Peder Haga, docent vid norska flygvapenskolan, vill inte utesluta några teorier, men säger till norska VG att bilderna ställer tvivel om Rysslands förklaring bakom attackerna.

– Min uppfattning är/så som jag förstår det står skjulen på var sin sida av området. Att de skulle sprängas i luften samtidigt låter väldigt konstigt. Det brinner redan när explosionerna sker, så det kan ha inträffat av en stor slump, säger Haga till VG.

Då avgörs nästa fas

Två ukrainska regeringskällor uppger för Politico att attacken är början på Ukrainas sedan länge planerade motoffensiv i söder.

Meddelandet till Ryssland efter attacken ska vara att de ”inte är säkra någonstans”.

Enligt amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War tyder detta uttalande om att den ukrainska militären förväntar sig intensiva strider i augusti och september som kan avgöra utfallet av nästa fas i kriget.

Ilmari Käihkö, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, säger att attacken går att koppla till den nuvarande ryska offensiven i södra Ukraina. Enligt honom handlar det helt enkelt om att minska den ryska förmågan att anfall Ukraina.

– Genom att slå ut flygbasen och flygplanen försöker Ukraina förhindra offensiven i södra Ukraina, säger Ilmari Käihkö.

