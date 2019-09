Sarah Palins make ansöker om skilsmässa – efter 31 års äktenskap

Den tidigare guvernören och vicepresidentkandidaten Sarah Palins och hennes man Todd Palin skiljer sig efter 31 års äktenskap. Den 29 augusti lämnade hennes man in skilsmässopapperna till domstolen i staden Anchorage i Alaska, skriver Independent.

I dokumentet har maken Todd Palin skrivit att en anledning till skilsmässan är att paret inte klarat av att leva i en harmonisk eller behaglig relation. Vilket gör det omöjligt att fortsätta leva tillsammans som man och hustru, enligt CNN.

Utsågs till vicepresidentkandidat 2008

Paret som levt ihop sedan 1988 har fem barn tillsammans, Track, Bristol, Willow, Trig, och Piper. Todd Palin skriver i ansökan att han vill ha delad vårdnad om sonen Trig, som är den enda som bor kvar hemma, enligt Independent.

Sarah Palin var guvernör i Alaska från 2006 till 2009, men redan två år senare tog hon ytterligare ett kliv inom politiken.

Under 2008 års presidentsval i USA utsågs hon till Republikanen John McCains vicepresidentkandidat. Ett presidentval som de senare förlorade mot Barack Obama och Joe Biden.

Dottern känd från stort dansprogram

Men Sarah Palin är inte den enda i familjen som är van att vara i rampljuset. Deras äldsta dotter Bristol blev gravid vid 17 års ålder och deltog i programmet ”teen mom”.

Men hennes stora genombrott kom under 2010 när hon dansade hela vägen till final i underhållningsprogrammet Dancing with the Stars.

Deras äldsta son Track Palin har däremot inte en lika glammig bakgrund. Under de senaste åren har han haft en historik med narkotika- och alkoholmissbruk, och 2018 dömdes han till ett års fängelse efter att ha slagit en kvinna, enligt Independent.

