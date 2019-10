Om Sara Danius Född: 5 april 1962 i Täby, Stockholm. Familj: Pappa Lars Danius var författare och militär. Mamma Anna Wahlgren är författare, känd för sina böcker om barnuppfostran. Sara Danius hade flera syskon och halvsyskon, samt en son som heter Leo. Karriär i urval: Började som journalist, var praktikant på Dagens Nyheter redan på 80-talet. Studerade litteraturvetenskap i Sverige och i USA. Disputerade vid Uppsala universitet 1999. Utsågs till professor i estetik vid Södertörns universitet 2008 och blev professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2013. Blev invald på stol sju i Svenska Akademien 2013, och utsågs till ständig sekreterare 2015. I april 2018 lämnade hon Akademiens arbete och var bara passiv ledamot. I februari i år lämnade hon formellt. Visa mer Visa mindre

Sara Danius var författare och litteraturforskare, men för den breda massan är hon främst känd för sin tid som ständig sekreterare i den anrika institutionen Svenska Akademien.

Nu har hon avlidit, 57 år gammal. I ett uttalande till TT skriver familjen:

”Familjen sörjer djupt hennes bortgång och ser tillbaka på hennes liv med stor tacksamhet, stolthet och glädje”.

Syskonen om Sara Danius

Sara Danius hade varit sjuk i cancer en tid. Hon gick bort på sjukhus natten mellan fredagen och lördagen. Hennes bror Linus Feldt berättar för Expressen:

– Vi i familjen är här och samlade hos Sara. Och vi stöttar varandra i detta.

Han fortsätter:

– Det var väldigt stillsamt och fint på så sätt att hon avled i sömnen. Allting gick väldigt lugnt och stillsamt till.

Familjen bearbetar nu sorgen.

– Vi är väldigt glada att vi fick chansen att vara med henne under den sista tiden, säger Linus Feldt.

Systern Eleonora von Essen har lagt upp en bild på Sara Danius, sig själv och de andra två systrarna Isadora Cugler och Aurora Stark på Instagram.

”Sov gott min syster, sov gott hela världens Sara”, skriver hon.

– Bilden togs under en av våra väldigt många fina kvällar tillsammans, hemma hos mig, säger Elenora von Essen till Expressen.

Systern Aurora Stark har publicerat samma bild. Hon skriver:

”Idag blev världen en fattigare plats. Vila i frid, älskade, storslagna Sara”.

Nära vännerna: ”Djupt sorgligt”

Även vännerna sörjer. En av dem är journalisten Katarina Wennstam, som kom nära Sara Danius de sista åren.

– Det är fruktansvärt sorgligt även om vi känt till att det här skulle ske. Sara var också medveten om vad som väntade, säger hon.

Wennstam berättar att de båda hade många djupa samtal, och pratade mycket om metoo.

– Hon var en hjärna som var otroligt fascinerande att bara sitta och bolla med. Vi lärde känna varandra när allt hände. Jag känner bara att vi knappt hann lära känna varann. Hon har gått bort alldeles för tidigt.

En annan nära vän som sörjer är Karina Ericsson Wärn.

– Det är djupt sorgligt. Vi är väldigt, väldigt ledsna, säger hon.

De båda har även jobbat tillsammans genom Beckmans Designhögskola.

– Familj och nära vänner har funnits kring henne och vid hennes sida. Det har varit mycket viktigt för henne, berättar Karina Ericsson Wärn.

Hur medveten var hon att hon skulle gå bort så här?

– Väldigt medveten, absolut.

Sara Danius om sin cancer i ”Skavlan”

Danius pratade öppet om sin cancer flera gånger. I ”Vinter i P1” 2014 berättade hon att hon drabbats av bröstcancer, och i ”Skavlan” i SVT berättade hon i mars i år om ett återfall.

– Jag fick återfall i cancer och låg på sjukhus och fick gå igenom en operation. Det var ganska allvarligt, sa Danius då.

Hon sa också:

– Jag har varit sjuk i rätt många år så jag har hunnit vänja mig vid min sjukdom.

– Den sjukdomen behandlas jag mot hela tiden, så att den inte ska komma tillbaka.

Sara Danius medverkan i programmet blev hennes sista offentliga framträdande.

Expressens kulturchef Karin Olsson kommenterar beskedet om Sara Danius bortgång.

Sara Danius karriär i Svenska Akademien

Sara Danius var författare och blev professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet 2013.

Samma år valdes hon in som ledamot i Svenska Akademien, för att två år senare ta över som ständig sekreterare – som första kvinna. Men i april 2018 lämnade hon posten under uppmärksammade former, efter att Akademien drabbats av en stor skandal kopplad till den numera våldtäktsdömde kulturprofilen Jean-Claude Arnault.

Skandalen skakade Akademien i grundvalarna och splittrade dess ledamöter i två läger.

Några månader efter sitt avhopp höll Sara Danius – som fått ett brett folkligt stöd under krisen – ett sommarprat i P1, där hon berättade sin version av händelserna. Hon kallade dem ”en av de största kulturskandalerna i Sverige i modern tid”.

– Hela världen blev vittnen när Svenska Akademien släpade sitt namn i smutsen. Det var en tragedi, sa Danius i P1.

Hon ville gå till botten med anklagelserna mot Arnault när de kom fram i ljuset i samband med metoo-upproret 2017, men fick bland annat Horace Engdahl – ledamot i Svenska Akademien tillika tidigare ständig sekreterare – emot sig. Och konflikten skedde inför öppen ridå.

Men relationen mellan de båda var inte alltid lika ansträngd. I intervjun i ”Skavlan” i våras berättade Sara Danius att Horace Engdahl besökte henne på sjukhuset när hon fick ett återfall av cancer.

– Jag kände inte Horace Engdahl när jag kom in i Akademien men jag lärde känna honom, och han var en av dem som kom och hälsade på mig på sjukhuset. Jag satte väldigt stort värde på det, sa Danius då.

Vann pris och blev Årets kvinna

Bland de böcker hon har skrivit märks bland annat den internationellt uppmärksammade avhandlingen ”The Senses of Modernism”, som handlar om förhållandet mellan teknologi, varseblivning och modernistisk estetik. Den släpptes 1998.

Två år senare släppte hon essän ”Prousts motor” och 2013 gav hon ut ”Näsa för nyheter – essä om James Joyce” samt ”Den blå tvålen – Romanen och konsten att göra saker och ting synliga”, som blev hennes sista bok.

Danius har också varit kulturskribent i Dagens Nyheter och tilldelades i februari 2014 tidningens pris Lagercrantzen. Året därpå, 2015, utsågs hon till Årets kvinna av Expressen.

Motiveringen löd, bland annat:

”Den 1 juni 2015 krossar Sara Danius glastaket i en av världens mest inflytelserika lärdomsinstitutioner och blir en av våra mäktigaste kulturkvinnor. Posten som ständig sekreterare i Svenska Akademien har föregåtts av en strålande karriär som kritiker, essäist och forskare”.

Sara Danius intervjuades i SVT:s ”Skavlan” i mars i år.

