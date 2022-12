Rättegången mot de två åtalade bröderna pågår som bäst i den gamla säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt.

En stor del av förhandlingen hålls bakom stängda dörrar med hänvisning till att det som avhandlas är av yttersta vikt för Sveriges säkerhet. Under de få korta stunder som rättegången har varit offentlig har bröderna tillbakavisat alla anklagelser om att de skulle ha gjort något olagligt.

Säkerhetsarrangemangen är mycket omfattande.

Säkerhetspolisen har tillsammans med personal från Försvarets Radioanstalt, FRA, vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att något läcker ut, till exempel genom avancerad signalspaning.

De förtäckta fönstren till domstolssalen där rättegången mot de misstänkta spionbröderna pågår. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Rättegångssalens fem fönster är förtäckta för att förhindra avlyssning mot fönsterrutorna. Tekniker har letat efter spionmikrofoner inne i rättssalen. Parkeringsplatserna framför domstolsbyggnaden har spärrats av för att inget fordon med avlyssningsutrustning ska kunna parkera utanför och minst två polispatruller bevakar det yttre området framför tingsrätten under rättegångsdagarna.

Misstankarna mot de åtalade bröderna Kia Peyman Kia, 42, är åtalad för grovt spioneri tillsammans med sin yngre bror Payam Kia, 35. Rättegången är planerad att pågå i 8 dagar med 3 reservdagar inlagda. Enligt åtalet har bröderna under tio års tid ”gått Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda, genom att obehörigen anskaffa, befordra samt röja uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet.” Peyman Kia misstänks ha anskaffat uppgifterna genom sina anställningar på Säkerhetspolisen och Försvarsmakten där hans placering var på Militära underrättelse och säkerhetstjänsten, Must, medan Payam Kia påstås ha skött kontakterna med Ryssland och GRU och ansvarat för ”affärsverksamheten” med överlämnandet av uppgifter och tagit emot ersättningarna. När Peyman Kia greps var han anställd hos Livsmedelsverket med en position i ledningsstaben och var även myndighetens säkerhetsskyddschef. Båda bröderna nekar till brott. Visa mer

Det var inför den så kallade niomånadersregeln med en förnyad häktningsförhandling som chefsåklagare Per Lindqvist vid riksenheten för säkerhetsmål i juni var tvungen att göra en mer detaljerad redovisning till domstolen och argumentera för fortsatt häktning. Peyman Kia hade då suttit häktad i nära nio månader med fullständiga restriktioner.

Kia var dock inte helt isolerad. Han hade fått ta emot sex bevakade besök, haft 21 skypemöten som övervakats och fem telefonsamtal. Enligt åklagarens redovisning hade han även skickat och tagit emot 89 brev som i samtliga fall kontrollerats av personal från Säpo.

”Ärendet omfattar ett omfattande och extremt känsligt material med direkt bäring på Sveriges säkerhet”, skrev chefsåklagare Per Lindqvist i den tidigare hemligstämplade handlingen. Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den fyra sidor långa handlingen upprättad i tre exemplar förutom originalhandlingen, har varit hemligstämplad. Men sekretessen hävdes på en större del av innehållet efter en framställan från Expressen till Stockholms tingsrätt.

Den tidigare hemliga promemorian från chefsåklagare Per Lindqvist visar att man fruktade att spionåtalade Peyman Kia skulle kunna fly med hjälp av ”diplomatiska medel” till Ryssland.

Dateringen av promemorian visar att den skrevs fem månader innan Peyman Kia och hans bror Payam Kia åtalades.

”Som framgår av de redovisningar som lämnats i tingsrätten, är omständigheterna beträffande Peyman Kias gärningar sådana, att straffvärdet tveklöst bedöms höra till den allra högsta delen av straffskalan för grovt spioneri, skrev chefsåklagare Per Lindqvist, där de strängaste straffen för brottet är 18 år eller livstid.

Vidare:

”Det är uppriktigt svårt att hitta några historiska svenska motsvarigheter till de misstankar som är aktuella i detta ärende”.

Rysslands ambassad i Stockholm. Säpo anser att cirka 30 procent av personalen är underrättelseofficerare med diplomatisk täckmantel för att undgå ett gripande om de blir avslöjade. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Per Lindqvist anförde ett tungt skäl i argumenteringen för fortsatt häktning. Under ett särskilt avsnitt med rubriken ”Flyktfara” skrev han inte bara att allt pekar på att Peyman Kia gått den ryska militära underrättelsetjänsten GRU, ”till handa” utan även att ”det finns en betydande risk” att Kia skulle tas emot av Ryssland om han fick vara fri under den fortsatta utredningen av spionmisstankarna.

”Transporten dit skulle kunna underlättas med de resurser som detta land kan erbjuda”, skrev chefsåklagare Per Lindqvist.

Misstanken: Köras i diplomatbil till Ryssland

Åklagaren målade även upp ett scenario där Ryssland skulle hjälpa Kia med ”diplomatiska medel” . Eller i klartext: Köras i diplomatbil ”utan möjligheter för svenska myndigheter att förhindra en transport till Ryssland”.

Enligt uppgift var det här Säpos katastrofscenario som åklagaren redovisade.

Några av de diplomatskyltade bilarna på Rysslands ambassad i Stockholm. Foto: JANNE ÅKESSON

En diplomatbil har ett starkt juridiskt skydd vilket ryssarna tidigare utnyttjat. När storspionen Stig Bergling rymde i samband med en permisson i oktober 1987 tog han och hustrun sig själva över till Finland där diplomater vid den dåvarande Sovjetiska ambassaden i Helsingfors smugglade paret vidare över gränsen i en diplomatskyltad bil.

De spionmisstänkta brödernas bakgrund Peyman Kia har dubbla examen från Uppsala universitet. Dels en jur kand, dels en fil kand och därefter en spikrak karriär inom det allra hemligaste i statsförvaltningen: två anställningsperioder inom Säkerhetspolisen där han bland annat varit verksam inom kontraspionaget och inom Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Payam Kia har med en betydligt mindre framgångsrik karriär där han läst enstaka universitetskurser i engelska och religion, gått på college i Santa Barbara i USA och varit antagen till grundutbildningen som polis. ”Om ni söker en ung och initiativrik person med ett brinnande intresse för polisyrket och med utbildning i andra religioner och kulturer då är jag rätt person”, skev Payam Kia i sin ansökan till polishögskolan. Han avbröt utbildningen efter en termin med motiveringen att han skulle ta hand om sin sjuke far. Peyman Kia kom som barn från Iran till Sverige med sin familj. Payam Kia är född i Sverige. Visa mer

I utredningen mot Peyman Kia eller hans bror Payam Kia, finns det inga uppgifter som på något sätt styrker scenariot med planer på avancerad rysk diplomathjälp för att ta sig till Ryssland i händelse av att de skulle ha fått få gå fria under utredningen.

– Det är snarare ett avancerat antagande med tanke på straffvärdet för brottet och andra fall där misstänkta har flytt, säger en tidigare anställd inom kontraspionaget.

Planerad sista rättegångsdag är måndagen den 12 december.

