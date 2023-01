1. Analysen. Värvningsprocessen börjar med en analys av vilken information som underrättelsetjänsten behöver.

2. Målsökningen. En underrättelseofficer – oftast med täckmandel som diplomat – får i uppdrag att hitta en eller flera personer som kan sitta med den eftersökte informationen.

3. Studien. Personen, eller personerna, som anses ha tillgång till rätt information kartläggs in in minsta detalj. Uppgifter om personliga egenskaper, sårbarheter, styrkor, ekonomi och familjsituationen samlas in i analysen för att ringa in dem som anses vara mest lämplig att närma sig.

4. Närmandet. Den första fysiska kontakten upplevs nästan alltid som slumpmässig av den person som utsätts för närmandet av en rysk underrättelseofficer. Men kontakten är i själva verket ytterst noga planerad. från rysk sida. Det kan vara ett ”spontanmöte” på bussen eller tunnelbanan, ett museum, en utställning eller konferens. I visa fall kan den här typen av ”spontanmöten” äga rum utanför Sverige.

5. Vänskapen. Om de första mötena blir lyckade inleder underrättelseofficeren det som kallas för vänskapsfasen vilket betyder ett närmare umgänge Den utvalda personen utsätts för en charmoffensiv med smicker och får ofta oskyldiga uppdrag som att ta fram uppgifter om något som är offentligt och helt lagligt. Personen får också gåvor. Vaksamheten och omdömet bryts ned hos den utvalda personen, ibland under flera års tid.

6. Värvningen. Svåraste ögonblicket för underrättelseofficeren när han anser tiden mogen för att fråga den tilltänkta agenten om han eller hon kan lämna ut hemlig information.

KÄLLA: SÄKERHETSPOLISEN