John Bolton var nationell säkerhetsrådgivare för USA:s 45:e president i 17 månader och klev ner i september i fjol. Han har nu skrivit en 592 sidor tjock bok om sin tid i Vita huset med titeln ”The room where it happened”.

Det ska sägas på en gång att sådant här är ovanligt. Nej, inte det faktum att Bolton skrivit en bok om sin tid i Vita huset, det är regel snarare än undantag för personer som haft höga poster där.

Det ovanliga är att skriva en djupt kritisk bok om sin forna chef, landets president. Och dessutom ge ut den medan Trump fortfarande är president och kämpar för att bli omvald.

Inte undra på att Trump försöker få boken stoppad. Det har dock i praktiken misslyckas. Amerikanska medier har läst den - den kommer ut på tisdag - och rapporterar omfattande om den.

Det råder som bekant ingen brist på böcker om Trump, men detta är en av de första skriven av någon som verkligen arbetat nära presidenten, som var på plats när han träffade Kinas president Xi Jinping eller mötte Nordkoreas Kim Jong-un.

I normala tider skulle det Bolton påstår ha varit sensationella avslöjanden. Som att Trump i sina samtal med Kinas president bad Xi Jinping att köpa jordbruksprodukter från amerikanska delstater eftersom det skulle öka Trumps chanser att bli omvald.

Donald Trump uppges ha bett Xi Jinping om hjälp att bli omvald, enligt en ny bok. Foto: SUSAN WALSH / AP TT NYHETSBYRÅN

Eller hans bekräftelse om att Trump verkligen krävde något i utbyte för att slå på militärhjälpen till Ukraina igen. Det som riksrätten mot Trump handlade om. Om nu någon minns den.

Men de som följt Trump med lite uppmärksamhet har redan sedan länge förstått hur han agerar, hur svag han är för auktoritära ledare som Vladimir Putin, hur ofta han ljuger, vilket rasande humör han har.

Och hur okunnig detta ”väldigt stabila geni” är. Enligt Bolton visste exempelvis Trump inte att Storbritannien är en kärnvapennation och han undrade om Finland var en del av Ryssland.

Redan boken ”A very stable genius” - det är så Trump kallat sig själv - påstod att Trump inte ens visste vad som hänt i Pearl Harbor och han blottade sin okunskap inför Indiens premiärminister om att han inte visste att Kina gränsade till Indien.

Så gör allt detta någon skillnad? Nej, knappast för Trumps många anhängare. Bolton tillhör samma elit som de ändå ogillar.

Och John Bolton har inte många vänner där heller. Demokraterna är arga för att han inte vittnade under riksrättsrättegången och berättade då vad han nu skriver om. Och Trump-kritikerna bland republikanerna - och ja, det finns en hel del sådana - förlåter honom inte att han från början stödde Trump.

Men smickrande är det ju inte för presidenten. Och han betalar nu ett pris för att själv alltid kräva absolut lojalitet, och sedan inte visa det mot någon.

Ingen president har haft sådan omsättning i Vita huset som Trump. Han är inne på sin fjärde nationell säkerhetsrådgivare, sin andra utrikesminister, sin andra försvarsminister. Han har i regel spottat på dem i efterhand.

Jim Mattis, före detta försvarsminister och nu en skarp kritiker av Trump. Foto: DOULIERY OLIVIER/ABACA / STELLA PICTURES

Även Jim Mattis, förre försvarsministern, som hållit en låg profil sedan han lämnade sin post har tagit bladet från mun och kritiserat Trumps agerande. Kanske vi får se intervjuer med honom, med Rex Tillerson, med John Kelly framöver inför valet.

HR McMaster -nationell säkerhetsrådgivare före Bolton och givetvis hånad av Trump sedan han lämnade jobbet - har förresten också en bok på gång. Den kommer ut i september.

Ja, Trumps egen brorsdotter Mary - kommer om några veckor ut med ”Too much and never enough”. Och nej, det blir ingen hyllning av farbror presidenten där heller.

Trump är en mästare på att marknadsföra sig själv, och tillräckligt många köpte hans budskap för att ge honom chansen och jobbet 2016. Om han blir återvald 2020 så sker det med öppna amerikanska ögon. Sanningen om Trump var ute långt före Boltons bok.