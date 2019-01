Sanningen om ministrarna i Löfvens nya regering

Stefan Löfven (S) Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

Statsminister Stefan Löfven (S), 61, var förbundsordförande i industrifacket IF Metall 2006-2012 och har även suttit i LO:s styrelse innan dess. Han började sin karriär på Posten i Sollefteå 1976 och har läst en svetsutbildning samt 1,5 år på Socialhögskolan i Umeå.

Hans Dahlgren (S) Foto: FREDRIK WENNERLUND. / STELLA PICTURES FREDRIK WENNERLUND.

EU-minister Hans Dahlgren (S), 70, läste till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm 1971 men jobbade därefter fyra år som reporter på SVT:s Aktuellt. 1973 rapporterade han från Norrmalmstorgsdramat med Bo Holmström. 1975 fick han sin första anställning på Utrikesdepartementet och har därefter varit rådgivare till både Olof Palme och Ingvar Carlsson.

Morgan Johansson (S) Foto: FRITZ SCHIBLI / EXPRESSEN/KVP

Justitieminister Morgan Johansson (S), 48, har en utbildning i statsvetenskap från Lunds universitet. Under åren 1994-1997 var han journalist på tidningen Arbetet. Han kom in i riksdagen 1998 och har sedan dess haft en rad titlar; folkhälso- och socialtjänstminister, ordförande i riksdagens justitieutskott och justitie- och migrationsminister. Mellan 1999 och 2002 var han ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Mikael Damberg (S) Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Inrikesminister Mikael Damberg (S), 47, bor i Solna och blev 2000 klar med Förvaltningslinjen, 140 poäng, vid Stockholmsuniversitet. Han har tidigare varit ordförande för SSU och gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Innan han var ordförande för SSU var han politisk sakkunnig hos Göran Persson.

Margot Wallström (S) Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utrikesminister Margot Wallström (S), 64, är uppvuxen i Skellefteå där han hon gick tre år på gymnasium. Hon jobbade under 70-talet som banktjänsteman och kom 1979 in i riksdagen. Hon har varit kulturminister, socialminister och nu utrikesminister. Mellan 2012 och 2012 var hon FN:s generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld, den första att inneha uppdraget. Hon är hedersdoktor vid bland annat Chalmers tekniska högskola och Umeå universitet.

Peter Eriksson (MP) Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

Biståndsminister Peter Eriksson (MP), 60, har en bakgrund som gymnasielärare i hemstaden Kalix, där han sedan var kommunalråd. Blev riksdagsledamot 1994 och språkrör 2002. Efter två år i EU-parlamentet kom han hem 2016 för ersätta petade Mehmet Kaplan som minister. Hade tänkt sluta med rikspolitiken men kunde inte tacka nej till uppdraget som biståndsminister, enligt en intervju i NSD.

Ann Linde (S) Foto: OLLE SPORRONG

Utrikeshandelsminister Ann Linde (S), är uppvuxen i Helsingborg och har en fil. kand. i statskunskap, sociologi och nationalekonomi från Stockholms universitet. Hon blev EU- och handelsminister när Stefan Löfven ombildade sin regering 2016. Tidigare har hon varit statssekreterare hos Anders Ygeman, dåvarande inrikesminister, och internationell sekreterare hos Socialdemokraterna. Som 22-åring talade hon med Lisbet Palme under ett fackeltåg för fred i Helsingborg, har hon berättat i en intervju med HD.

Peter Hultqvist (S) Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Försvarsminister Peter Hultqvist (S), 60, är bosatt i Borlänge där han också är uppvuxen. Mellan 1977 och 1975 jobbade han som journalist, först på Dala-Demokraten, sedan på Norrländska Socialdemokraten. Han var kommunalråd i Borlänge i 17 år innan han blev riksdagsledamot 2006. Under värnplikten vägrade han vapen som pacifist och fick i stället expeditionstjänst inom Kriminalvården. När han blev försvarsminister 2014 ville han inte kännas vid att han skulle ha vägrat vapen av samvetsskäl. Till Expressen sa han:

– Det handlade inte om någon pacifism.

Lena Hallengren (S) Foto: VILHELM STOKSTAD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Socialminister Lena Hallengren (S), 45, bor i Kalmar och har en lärarexamen från högskolan i samma stad. Mellan 2002 och 2006 var hon förskole- och ungdomsminister samt minister för vuxnas lärande. 2018 blev hon jämställdhetsminister sedan företrädaren Åsa Regnér lämnat för ett jobb på FN.

Annika Strandhäll (S) Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S), 43, har studerat organisation, ledarskap och arbets- och organisationspsykologi vid Göteborgs universitet. Hon har en facklig karriär bakom sig och var mellan 2011 och 2014 ordförande i fackförbundet Vision. 2017 blev hon socialminister då Gabriel Wikström lämnat regeringen efter att ha varit sjukskriven från sitt jobb som folkhälso- och sjukvårdsminister.

Magdalena Andersson (S) Foto: PONTUS LUNDAHL/TT / TT NYHETSBYRÅN

Finansminister Magdalena Andersson (S), 52, bor i Nacka utanför Stockholm. Hon har studerat till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och har påbörjat en forskarutbildning med inriktning på nationalekonomi vid samma skola. Hon har också studerat vid universitetet Harvard. Hon har tidigare varit statssekreterare på finansdepartementet och planeringschef på statsrådsberedningen. Som ung var Magdalena Andersson simmare på elitnivå.

Per Bolund (MP) Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister Per Bolund (MP), 47, är stockholmare och biolog med en oavslutad doktorandutbildning i ekologi. Blev 2002 politisk sakkunnig på Näringsdepartementet och riksdagsledamot 2006. Fick också ta över som minister när Kaplan petades. Pekas ut som nytt språkrör efter Gustav Fridolin.

Ardalan Shekarabi (S) Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Civilminister Ardalan Shekarabi (S), 40, är född i Manchester och uppvuxen utanför Teheran. Kom till Sverige och Gävle som elvaåring och har en juristexamen från Uppsala universitet. Har under den tidiga karriären jobbat som brevskrivare åt Thomas Bodström på Justitiedepartementet.

Anna Ekström (S) Foto: HANNA FRANZéN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utbildningsminister Anna Ekström (S), 59, har studerat juristprogrammet vid Stockholms universitet och varit ordförande för fackförbundet Saco. Innan hon blev gymnasie- och kunskapslyftsminister 2016 var hon generaldirektör för Skolverket. Tillsammans med förre KD-ledaren Göran Hägglund har hon tävlat i På Spåret och tagit sig till final.

Matilda Ernkrans (S) Foto: FREDRIK WENNERLUND. / STELLA PICTURES FREDRIK WENNERLUND.

Minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S), 45, kommer från Hallsberg. Hon har studerat statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi och kom in i riksdagen 2002. Från 2018 har hon varit ordförande i utbildningsutskottet. Margot Wallström är hennes politiska förebild, har hon uppgett för SVT.

Isabella Lövin (MP) Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Vice statsminister och miljöminister Isabella Lövin (MP), 55, har läst statsvetenskap och sociologi vid Stockholms universitet och gått en radioproducentutbildning vid Dramatiska institutet. Hon har arbetat många år som journalist och 2007 fick hon Stora Journalistpriset för sin bok ”Tyst hav: Jakten på den sista matfisken”. Mellan 2009 och 2014 var hon EU-parlamentariker innan hon blev biståndsminister.

Ibrahim Baylan (S) Foto: VILHELM STOKSTAD/TT / TT NYHETSBYRÅN

Näringsminister Ibrahim Baylan (S), 46, har studerat 120 högskolepoäng vid Umeå universitet och innan dess gått en treårig ekonomisk linje. Han blev statsråd för första gången 2004 när han hade posten som skolminister i Göran Perssons regering fram till 2006. I Stefan Löfvens förra regering var han samordnings- och energiminister.

Jennie Nilsson (S) Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), 46, tidigare vårdbiträde och kommunalråd från Hylte i Halland, och har suttit i riksdagen sedan 2006, där hon bland annat varit ordförande i näringsutskottet. Pappa var fabriksarbetare och mamma förrådsarbetare. Gav sig in i kommunpolitiken 1994 och har en facklig bakgrund inom Kommunal.

Amanda Lind (MP) Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kultur- och demokratiminister, samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind (MP), 38, legitimerad psykolog från Luleå. Har studerat mänskliga rättigheter på Teologiska högskolan, naturmedicin på folkhögskolan Biskops-Arnö och psykologprogrammet vid Umeå universitet. Hon jobbade därefter tre år som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin innan hon blev lokalpolitiker i Härnösand. Var partisekreterare för Miljöpartiet från 2016.

Ylva Johansson (S) Foto: KRISTIAN POHL / REGERINGSKANSLIET

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), 54, gick Lunds universitets ämneslärarutbildning i matematik och fysik 1985-88 och studerade även vid Lärarhögskolan i Stockholm 1991-92. Hon arbetade som lärare 1988 och 1992-94. Däremellan var hon riksdagsledamot för Vpk 1988-91. Sedan bytte hon till S och gjorde regeringsdebut 1994-98 som biträdande utbildningsminister, har sen varit biträdande socialminister 2004-06 och arbetsmarknadsminister 2014-18.

Åsa Lindhagen (MP) Foto: NAINA HELéN JÅMA/TT / TT NYHETSBYRÅN

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen (MP), 38, civilingenjör i industriell ekonomi från Norrtälje och socialborgarråd i Stockholm 2014-2018. Har jobbat som managementkonsult på EY och suttit i Rädda Barnens styrelse i flera år. Har utnämnt det tidigare språkröret Maria Wetterstrand som sin politiska förebild.

Tomas Eneroth (S) Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), 52, har studerat statsvetenskap och sociologi vid Växjö universitet och har bakgrund som metallarbetare. Större delen av sitt vuxna liv har han dock varit yrkespolitiker. Eneroth valdes in i riksdagen som 28-åring och där har han blivit kvar på allt mer framträdande positioner. Blev Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen efter 2014 och kom in i regeringen efter Transportstyrelseskandalen sommaren 2017.

Anders Ygeman (S) Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT NYHETSBYRÅN

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), 48, har framför allt ägnat sig åt politik. Kom in som ersättare i riksdagen som 25-åring och blev ordinarie ledamot året därpå. Innan dess hade han framträdande positioner inom SSU. 1990 hann han med en termins studier i kriminologi vid Stockholms universitet och att bli befriad från värnplikten – något han kommenterat i Expressen: ”Jag ryckte in, men ryckte snabbt ut. Efter fem dagar begärde jag vapenfri tjänst.” 2014-17 var han inrikesminister, men tvingades lämna sin post under hot om misstroendeförklaring.