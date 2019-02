Det omtalade kontot ”World record egg” och bilden på ägget blev en superhit när det publicerades upp på Instagram.

Efter en tid stod det klart: Ägget slog världsrekord i antal gilla-markeringar och puttade därmed ner den tidigare rekordinnehavaren Kylie Jenner.

Fler bilder publicerades på ägget som börjat spricka. Först en liten spricka, sen en större, och sen ytterligare en.

Dagen före Super Bowl syntes ett helt krackelerat ägg som förde tankarna till en amerikansk fotboll.

"Väntan är över. Allt avslöjas efter Super Bowl.", stod det i inlägget.

Nu har ägget kläckts och hemligheten som kontots tio miljoner följare har väntat på har avslöjats.

Så vad var det egentligen som doldes i ägget?

Ingenting. Ägget gick sönder av den ångest och den press som sociala medier ger, står det att läsa.

"Pressen knäcker mig"

Allt verkar alltså ha handlat om att uppmärksamma de psykiska påfrestningarna som sociala medier kan leda till. I synnerhet kändisars bilder på ”det perfekta livet” – som tidigare toppat listorna.

Under söndagen kläcktes ägget live på den amerikanska streamingtjänsten Hulu.

"Pressen från sociala medier knäcker mig", skriver ”ägget” i videon på Instagram och fortsätter:

"Om du känner likadant, prata med någon".

Filmen där ägget går sönder avslutas med att leda följarna till en ideell hemsida som gör reklam för organisationer som arbetar med psykisk ohälsa i olika länder.

Han ligger bakom

Efter att ägget för första gången lagts ut på Instagram började det hagla in erbjudanden från olika företag, säger äggets skapare Chris Godfrey, 29, i en intervju med The New York Times.

Alla ville ha sin företagslogga i ägget, och att den skulle poppa upp när ägget kläcktses framför miljontals följare.

Men i stället för att tjäna miljoner på de stora företagen valde Godfrey att försöka göra något bra med uppmärksamheten.

Att ägget fått sådan spridning världen över har bara varit en ren slump menar det team av människor som under den senaste månaden arbetat med kontot.

– Men det är en lyckoträff som fångade världens uppmärksamhet. Och det är vad du gör med uppmärksamheten som räknas, säger Chris Godfrey i intervjun om varför han valde att använda ägget för att uppmärksamma psykisk ohälsa.